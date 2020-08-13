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Beyaz Saray iddiaya 'hayır' diyemedi! Trump, Savunma Bakanı Esper'i görevden alabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2020 00:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde seçimden hemen sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almayı düşündüğü iddia edildi.

Beyaz Saray iddiaya 'hayır' diyemedi! Trump, Savunma Bakanı Esper'i görevden alabilir

İlk olarak Bloomberg'in geçtiği habere göre Trump, bazı konularda anlaşamadığını belirttiği Esper ile yollarını sonbaharda ayırabilir.

ESPER'İN YAKLAŞIMINDAN HOŞNUT DEĞİL

Buna göre Trump'ın, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ABD ordusuna ait bazı birliklerin sivil halka karşı kullanımı konusunda Esper'in yaklaşımından hoşnut olmadığı kaydedildi.

Seçimlerin hemen ardından görevde kalması durumunda Trump'ın Esper'i değiştirme fikrini yakın çevresindeki bazı kişilerle paylaştığı belirtilen haberde, Trump'ın başka konularda da Esper'den çok memnun olmadığı iddia edildi.

ESPER DE GÖREVİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR İDDİASI

Aynı haberde Esper'in seçim sonuçları ne olursa olsun 3 Kasım'dan sonra koltuğundan ayrılmayı düşündüğünü çevresine söylediği iddiasına da yer verildi.

BEYAZ SARAY DOĞRUDAN REDDETMEDİ

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, söz konusu iddiayı doğrudan reddetmeyerek, "Başkan Trump harika bir ekip kurdu. Şu anda anons edilecek bir görev değişikliği yok." değerlendirmesiyle yetindi.

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ayrı bir yazılı açıklama yaparak, "Esper'in Başkan'ın arzusu doğrultusunda görev yaptığını" dile getirdi.

Floyd'un mayıs ayında ölümünün ardından ülke geneline yayılan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolarda Trump Amerikan ordusunun daha etkin bir şekilde kullanılmasını istemiş, buna karşılık daha temkinli açıklamalar yapan Esper'in tavrı Beyaz Saray'da eleştiri konusu olmuştu. (AA)

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