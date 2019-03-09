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Beyaz Saray İletişim Direktörü İstifa Etti 

09.03.2019 04:01 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın en üst düzey iletişim danışmanı olan Beyaz Saray İletişim Direktörü Bill Shine istifa etti. Shine’ın Başkan’ın 2020 seçim kampanyası için çalışacağı belirtildi

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders’a göre Fox televizyonunun eski yöneticilerinden Shine, istifasını dün verdi. Shine, Trump’ın 2020 seçim kampanyasında kıdemli danışman olarak görev yapacak.

Konuyla ilgili adını açıklamak istemeyen Başkan’a yakın bir kaynağa göre iletişim operasyonlarını Sanders’ın yürütmesini isteyen Trump, Shine’a güvenini yitirdi.

Başkan Trump döneminde Beyaz Saray’da iletişim direktörleri arka arkaya görevlerinden ayrıldı.

Trump Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamasında Shine’ın çok iyi iş çıkardığını söyledi.

Trump, “Onu Beyaz Saray’da özleyeceğiz ama 2020 Başkanlık kampanyasında birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Kampanyaya tamamen müdahil olacak” ifadelerini kullandı.

Eski Fox Haber yöneticilerinden Bill Shine, Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü’ne 14 Temmuz’da getirilmişti. Shine, Fox televizyonundan cinsel suiistimal iddialarına karşı etkili önlemler almadığı gerekçesiyle açılan davaların ardından ayrılmıştı. Kendisine cinsel taciz suçlaması yönlendirilmemiş olsa da Shine’ın ismi bu sebeple açılan birçok davada geçmiş cinsel istismarı önlemek için yeterli adımları atmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Shine’ın başkan Trump tarafından göreve gelmesinden önce Beyaz Saray iletişim direktörü koltuğu 2018 yılının Şubat ayında eski iletişim direktörü Hope Hicks’in ayrılmasının ardından aylarca boş kalmıştı.

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