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  4. Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Psaki ilk basın toplantısını düzenledi!

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Psaki ilk basın toplantısını düzenledi!

21.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Psaki ilk basın toplantısını düzenledi!

Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Jen Psaki, Joe Biden'ın yeni döneminde salgını yenmeye odaklandığının altını çizdi.

ABD Başkanı Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın toplantısı düzenledi.

Biden'ın bugün 15 kararname imzalayarak, Trump dönemindeki birçok politikayı geri çevirdiğini anımsatan Psaki, eski yönetim döneminde bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamasını 'zenofobik' olarak nitelendirdi.

ABD'nin yeni kararnamelerle Dünya Sağlık Örgütüne de döndüğünü belirten Psaki, "Doktor Anthony Fauci, yarın DSÖ'nün online olarak düzenleyeceği programda, ABD delegasyonuna başkanlık edecek" ifadesini kullandı.

Psaki, basınla da iyi ilişkiler kuracağını ve şeffaf olacağını vurgulayarak, "Dezenformasyonu durdurmanın en iyi yolu bilgi paylaşımıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın yabancı ülke liderlerinden kiminle görüşeceği sorusu üzerine ise Psaki, "Biden, ilk yabancı lider ile görüşmesini Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile cuma günü gerçekleştirecek" ifadesini kullandı.

ABD'nin dış politikada etkin rol oynayacağını anlatan Psaki, "ABD küresel masaya geri dönüyor" dedi.

Psaki, Biden'ın Kovid-19 teşvik paketi için de etkin rol oynayacağına işaret ederek, "Biden'ın her sabah uyandığında ve her akşam uyuduğundaki önceliği, Kovid-19 pandemisini kontrol altına almaktır" diye konuştu.

Senatoda Donald Trump'a yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin ise Psaki, bu durumu Senatoya bıraktıklarını aktardı.

Psaki, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından, Biden'ın Trump'ı sorumlu tutup tutmayacağının sorulması üzerine, "Bu durumu Kongreye bırakıyoruz" yorumunu yaptı.

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