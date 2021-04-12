Beyaz Saray: İran'ın Natanz Nükleer Tesisindeki kazada ABD'nin hiçbir dahli yok

Sözcü Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Natanz Nükleer Tesisindeki kazadan haberdar olduklarını belirtti.

Psaki, "ABD'nin bu konuda hiçbir şekilde dahli olmadı. Kazanın nedenleri ya da etkilerine ilişkin spekülasyonlara ekleyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Söz konusu kazanın, İran ile Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerine etkisine ilişkin Psaki, "Bu görüşmelere katılımımızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

"ODAK NOKTAMIZ DİPLOMASİ ALANINDA İLERLEMEK"

Psaki, kazanın İsrail'in bir sabotajı olduğu iddialarına ilişkin "Kazanın nedeni ya da sorumlularına ilişkin daha fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Bizim İran ile odak noktamız diplomasi alanında ilerlemek." değerlendirmesinde bulundu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün sabah, Natanz Nükleer Tesisinin elektrik dağıtım ağında kaza meydana geldiğini bildirmiş, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de tesiste meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu ileri sürmüştü.