Beyaz Saray: “İsrail-Hamas Krizini Sonlandırmak İçin Çalışıyoruz”

İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyen Beyaz Saray sözcüsü, "Bunu yapmak zor biliyorum ama bir adım geri çıkıp siyasetten bağımsız olarak baktığımızda ister Filistinliler olsun ister İsrailliler bölgede yaşanan can kayıpları son derece trajik. İzlemek korkunç. Bu nedenle odak noktamız gerilimi düşürmek. Bu gördüklerimiz karşısında verdiğimiz insani bir tepki. Başkan ve ekibimizdeki çok sayıda kişi yıllardır Ortadoğu konuları üzerine çalışıyor ve bazen etkili bir sonuç alınması için bazı görüşmelerin kapalı kapılar ardında yapılması gerektiğini de biliyoruz. Odak noktamız da bu" ifadelerini kullandı.

"Etkili sonuç almak için bazı görüşmelerin özel olarak yapılması gerek"

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında yönetimin İsrail ve Gazze’nin kontrolunu elinde bulunduran Hamas arasındaki krizi diplomatik olarak sonlandırmak amacıyla ABD’nin bölgedeki ilişkilerini sonuna kadar kullanmaya odaklandığını söyledi.

Başkan Joe Biden yönetimi İsrail ve Filistin arasında gerilimin azaltılması ve Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çaba gösterdiğini yineledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, çatışma başladığından bu yana aralarında en az 27 çocuğun da olduğu en az 119 Filistinli hayatını kaybetti. Roket saldırılarında da sekiz İsrailli hayatını kaybetti.

BM Güvenlik Konseyi Pazar günü toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de krizi görüşmek üzere Pazar günü bir araya gelmesi bekleniyor. ABD taraflarla diplomasi çabalarının hala devam etmesi sebebiyle bu hafta böyle bir oturumun yapılmasının sonuç vermeyeceği yönünde görüş bildirmiş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Perşembe günü yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta başında konunun BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınmasına sıcak baktıklarını belirtmişti.

ABD’nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Linda Thomas Greenfield Twitter’dan konuya ilişkin paylaştığı mesajında, “ABD gerilimin azaltılması için aktif olarak en yüksek düzeyde diplomasi yürütmeyi sürdürecek” ifadesini kullandı.

