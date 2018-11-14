"Beyaz Saray Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ediyor"

Beyaz Saray'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiği ileri sürüldü.

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı Bob Baer, CNN'den Jake Tapper'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Kaşıkçı cinayetine kasten sessiz kaldığını belirterek, "Suudi Arabistan'da neler döndüğünü daima görmezden geldik." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın bugün "diktatör" olarak nitelendirdiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yönetildiğini dile getiren eski Orta Doğu istihbarat görevlisi Baer, Suudi istihbarat birimlerinin ve ülkenin geri kalanının kontrolünün prenste olduğunu söyledi.

Baer, Suudilerin bugüne kadar hiç "alçakça operasyonlar" düzenlemediği, öte yandan ülkede veliaht prensten başka kimsenin böyle bir operasyon emri verme yetkisi bulunmadığı, Muhammed bin Selman'ın böyle bir şeyin emrini verme olasılığının yüzde yüz olduğu yorumunu yaptı.

Bob Baer, "Bu noktada Beyaz Saray bir çıkış yolu bulamıyor. Suudi Arabistan bir yanardağ gibi, Veliaht Prensi göndermeye çalışıyor. (Suudi Arabistan'da) bizim tarafımızda başka oyuncular yok. Dolayısıyla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani Riyad'da oturup ülkeyi kontrol eden bir psikopatımız var." diye konuştu.