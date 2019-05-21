Beyaz Saray-Kongre Gerilimi Kızışıyor

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın eski baş avukatı Don McGahn’dan Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından gönderilen celpnameye uymayarak komisyon karşısına çıkmaması talimatı verdi.
Adalet Komisyonu önce McGahn olsun ya da olmasın oturumu düzenleme kararı aldı ve McGahn’ın koltuğu boş bırakılarak toplandı. Ancak oturum, 13’e karşı 21 üyenin ertelenmesi yönünde oy kullanmasıyla sona erdi.
McGahn’ın komisyondaki oturumda Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda yapılan soruşturmayla ilgili ifade vermesi bekleniyordu.
Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler komisyonun McGahn’ın ifadesini öyle ya da böyle dinleyeceğini söyledi. Nadler “Mahkemeye gitmemiz gerekse de McGahn’ın ifadesini dinleyeceğiz” dedi.
Nadler Pazartesi günü McGahn’a yolladığı mektupta da komisyon karşısında tanıklık yapmayı reddetmesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.
Soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın raporunda McGahn, Başkan’ın olası adaleti engelleme çabasının en yakın tanığı olarak gösteriliyordu. Davaya müdahil olmayan bazı savcılar raporda Trump’ın McGahn’a Mueller’ı kovması için baskı yaparak ve daha sonra bu konuda yalan söylemesini isteyerek suç işlediği görüşünde.
Adalet Bakanlığı yasal görüşünü belirterek McGahn’ın komisyon karşısına çıkmasının gerekli olmadığını bildirmişti. McGahn’ın avukatı William Burck de müvekkilinin Beyaz Saray’la bir uzlaşıya varılmaması halinde komisyon karşısına çıkmayacağını söylemişti.
Trump ve Kongre’deki önde gelen Cumhuriyetçiler Trump hakkındaki soruşturmaları 2020 seçimleri öncesinde itibarsızlaştırma kampanyası olarak değerlendiriyor.
Son olarak Temsilciler Meclisi Denetleme Komisyonu Trump’ın mali kayıtlarını Mazars muhasebe şirketinden talep etmişti. Trump’ın ve şirketinin avukatları komisyonun celbini beklenmedik şekilde karşı dava açarak engellemeye çalışmıştı. Washington’daki bölge mahkemesi yargıcıysa celbin beklemeye alınması talebinde Trump’ın aleyhinde karar aldı.
Demokratlar uzun süredir özellikle de Nisan ortasında Mueller raporunun açıklanması sürecinden bu yana Başkan Trump’ın eylemlerini eleştiriyor ve Trump’ı Anayasa’nın Kongre’ye verdiği yetkileri görmezden gelmekle suçluyor.
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi David Cicilline MSNBC televizyonuna Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Arkamıza yaslanıp Başkan’ın hukuk düzenini yok etmesine seyirci kalamayız. Eğer McGahn yarın ifade vermezse başkanı azil soruşturmasıyla ilgili adım atmamız uygun olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Mueller’ın 22 ay boyunca saüren soruşturmasının sonucunda hazırladığı, Adalet Bakanlığı’nca elden geçirilmiş 448 sayfalık raporunda Moskova’nın 2016 başkanlık seçimlerine Başkan Trump’ın lehine nasıl müdahale ettiği ortaya konmuş ve Trump’ın soruşturmaya müdahale etme çabaları ayrıntılı şekilde aktarılmıştı.
Raporda Moskova ve Trump’ın seçim kampanyası arasında suç oluşturacak bir gizli anlaşma olduğuyla ilgili yeterli delil bulunmadığı belirtilmişti. Raporda Trump’ın adaleti yanıltmaya çalışıp çalışmadığıyla ilgiliyse kanaat getirilmemişti.
Nadler, Başkan’ın üst düzey danışmanlarının Kongre’den gelen celpleri bu kadar kolay reddedemeyeceklerini söylüyor.
Adalet Bakanı William Barr da 2 Mayıs’ta Adalet Komisyonu karşısında ifade vermeyi reddetmişti.
Daha sonra komisyon Mueller’ın raporunun redakte edilmemiş halini yayınlamayı reddettiği için Temsilciler Meclisi’nin Barr’ın Kongre’ye itaatsizlikle suçlanması tavsiyesinde bulunması yönünde oy kullanmıştı.
Nadler, McGahn’ın da Kongre’ye itaatsizlikle suçlanabileceği uyarısında bulundu.
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