Beyaz Saray-Kongre Gerilimi Kızışıyor

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın eski baş avukatı Don McGahn’dan Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından gönderilen celpnameye uymayarak komisyon karşısına çıkmaması talimatı verdi.

Adalet Komisyonu önce McGahn olsun ya da olmasın oturumu düzenleme kararı aldı ve McGahn’ın koltuğu boş bırakılarak toplandı. Ancak oturum, 13’e karşı 21 üyenin ertelenmesi yönünde oy kullanmasıyla sona erdi.

McGahn’ın komisyondaki oturumda Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda yapılan soruşturmayla ilgili ifade vermesi bekleniyordu.

Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler komisyonun McGahn’ın ifadesini öyle ya da böyle dinleyeceğini söyledi. Nadler “Mahkemeye gitmemiz gerekse de McGahn’ın ifadesini dinleyeceğiz” dedi.

Nadler Pazartesi günü McGahn’a yolladığı mektupta da komisyon karşısında tanıklık yapmayı reddetmesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.

Soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın raporunda McGahn, Başkan’ın olası adaleti engelleme çabasının en yakın tanığı olarak gösteriliyordu. Davaya müdahil olmayan bazı savcılar raporda Trump’ın McGahn’a Mueller’ı kovması için baskı yaparak ve daha sonra bu konuda yalan söylemesini isteyerek suç işlediği görüşünde.