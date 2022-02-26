Beyaz Saray Kongre’den Ukrayna İçin Bütçe İstedi

Beyaz Saray, Kongre’den Ukrayna’ya insani ve askeri yardım için toplam 6.4 milyar dolarlık paketi onaylamasını istedi.

Beyaz Saray Bütçe Ofisi’nden yapılan açıklamada Rus işgali nedeniyle Ukrayna’nın ek insani, güvenlik ve ekonomik desteğe ihtiyacı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Beyaz Saray 2.9 milyar dolar güvenlik ve insani destek, 3.5 milyar dolar da Savunma Bakanlığı için istiyor.

Söz konusu bütçe Biden yönetiminin Rusya’ya yönelik açıkladığı yaptırımların uygulanmasını da kapsıyor.

Biden yönetiminden bir yetkili bütçenin alandaki gelişmelere göre değişebileceğini kaydetti.

Senato’da dış yardımları denetleyen komisyonun başkanı olan Demokrat Senatör Chris Coons, Ukrayna’yla ilgili olarak 10 milyar dolar ya da daha fazla bir bütçeye destek vereceğini açıkladı.

Kongre’de Ukrayna’ya yönelik partilerüstü bir destek söz konusu. Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Ukrayna’ya yönelik askeri ve insani yardımın önemli oranda arttırılmasına destek veriyor.

Senato Tahsisat Komisyonu Başkanı Demokrat Patrick Leahy de konuyla ilgili olarak yönetimle yakından çalışacağını kaydetti.

Leahy, yaptığı yazılı açıklamada Amerika’nın müttefiklerine ve gereksiz felaketin ortasında kalan masum insanlara gerekli kaynakları sağlamak durumunda olduğunu belirtti.

