“Beyaz Saray Müdahaleden Pişman Değil”

Ülke çapında polis şiddeti ve ırkçılığın protesto edildiği gösterilerde, polis teşkilatlarının bütçesinin azaltılması ya da kesilmesi çağrıları yapılıyor. Hatta George Floyd’un öldüğü Minneapolis kentinde belediye meclisi, teşkilatın dağıtılarak yeniden yapılandırılması için karar almış; bu talebe karşı olan Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Cumartesi günü katıldığı gösterilerde yuhalanmıştı.

“Polisin yüzde 99’u mükemmel ama arada çürük elmalar da olabiliyor”

Beyaz Saray sözcüsü, Başkan Donald Trump’ın Amerikalı siyah George Floyd’un ölümünün ardından polis şiddeti konusunda bazı önerileri değerlendirdiğini açıkladı. Sözcü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray’da Lafayette Parkı, yakınlarındaki barışçı protestoculara geçen hafta müdahale edilmesi konusunda bir pişmanlık olmadığını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany de, Başkan Trump’ın bu yönde çağrıda bulunan hareketlerden dehşete düştüğünü söyledi. Sözcü, Başkan’ın ABD’de zaman zaman polis teşkilatı içinde ırkçılık vakalarının yaşandığı görüşünde olduğunu belirtti; ancak Başkan Trump’ın polisi genel olarak “iyi insanlar” olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Gün içinde Beyaz Saray’da kolluk kuvvetleri yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Trump, polis teşkilatının yüzde 99’unun mükemmel insanlardan oluştuğunu ancak arada çürük elmaların da olduğunu söyledi.

1 Haziran’da Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Parkı’nda bulunan barışçı protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale edildiği kameralara yansımış ve Beyaz Saray etrafındaki güvenlik çemberi protestocuların geri püskürtülmesiyle genişletilmişti. Sözcü bu olaydan iki gün sonra "Göstericilere karşı biber gazı ya da plastik mermi kullanılmadı" demişti.

Kayleigh McEnany’ye bugün de barışçı göstericilere müdahale konusunda bir pişmanlık olup olmadığı soruldu. Bu konuda Beyaz Saray’da bir pişmanlık olmadığını belirten sözcü, “polisin göstericileri 3 kez yüksek sesle uyardığını, bazı göstericilerin yapılan uyarıya kulak vererek geri çekildiğini ancak bazı göstericilerinse polise yabancı isim fırlatmaya başladığını, bunun da kabul edilemez olduğunu” söyledi.