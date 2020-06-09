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“Beyaz Saray Müdahaleden Pişman Değil”

09.06.2020 00:10 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Başkan Trump’ın Amerikalı siyah George Floyd’un ölümünün ardından polis şiddeti konusunda bazı önerileri değerlendirdiğini açıkladı. Sözcü Kayleigh McEnany , Beyaz Saray’da Lafayette Parkı yakınlarındaki barışçı protestoculara müdahale edilmesi konusunda bir pişmanlık olmadığını söyledi

“Beyaz Saray Müdahaleden Pişman Değil”

Beyaz Saray sözcüsü, Başkan Donald Trump’ın Amerikalı siyah George Floyd’un ölümünün ardından polis şiddeti konusunda bazı önerileri değerlendirdiğini açıkladı. Sözcü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray’da Lafayette Parkı, yakınlarındaki barışçı protestoculara geçen hafta müdahale edilmesi konusunda bir pişmanlık olmadığını söyledi.

Kayleigh McEnany’nin düzenlediği basın toplantısında gündem, Minneapolis’te polisin gözaltına alınırken nefessiz bıraktığı George Floyd’un ölümünün ardından ülke geneline yayılan protestolardı.

Beyaz Saray sözcüsü, Başkan Trump’ın polis şiddeti konusunda bazı önerileri değerlendirdiğini söyledi ancak değerlendirilen seçenekler konusunda ayrıntı vermedi.

“Polisin yüzde 99’u mükemmel ama arada çürük elmalar da olabiliyor”

Ülke çapında polis şiddeti ve ırkçılığın protesto edildiği gösterilerde, polis teşkilatlarının bütçesinin azaltılması ya da kesilmesi çağrıları yapılıyor. Hatta George Floyd’un öldüğü Minneapolis kentinde belediye meclisi, teşkilatın dağıtılarak yeniden yapılandırılması için karar almış; bu talebe karşı olan Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Cumartesi günü katıldığı gösterilerde yuhalanmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany de, Başkan Trump’ın bu yönde çağrıda bulunan hareketlerden dehşete düştüğünü söyledi. Sözcü, Başkan’ın ABD’de zaman zaman polis teşkilatı içinde ırkçılık vakalarının yaşandığı görüşünde olduğunu belirtti; ancak Başkan Trump’ın polisi genel olarak “iyi insanlar” olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Gün içinde Beyaz Saray’da kolluk kuvvetleri yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Trump, polis teşkilatının yüzde 99’unun mükemmel insanlardan oluştuğunu ancak arada çürük elmaların da olduğunu söyledi.

1 Haziran’da Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Parkı’nda bulunan barışçı protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale edildiği kameralara yansımış ve Beyaz Saray etrafındaki güvenlik çemberi protestocuların geri püskürtülmesiyle genişletilmişti. Sözcü bu olaydan iki gün sonra "Göstericilere karşı biber gazı ya da plastik mermi kullanılmadı" demişti.

Kayleigh McEnany’ye bugün de barışçı göstericilere müdahale konusunda bir pişmanlık olup olmadığı soruldu. Bu konuda Beyaz Saray’da bir pişmanlık olmadığını belirten sözcü, “polisin göstericileri 3 kez yüksek sesle uyardığını, bazı göstericilerin yapılan uyarıya kulak vererek geri çekildiğini ancak bazı göstericilerinse polise yabancı isim fırlatmaya başladığını, bunun da kabul edilemez olduğunu” söyledi.

Müdahale sırasında Gül Bahçesi’nde konuşan Trump daha sonra Lafayette Parkı’ndan St. Johns Kilisesi’ne yürüyerek geçmişti. Barışçı protestoculara Trump’ın kiliseyi ziyaret edebilmesi için müdahale edildiği algısı tepkiye yol açmıştı.

Pelosi: “Lafayette Parkı derhal halka açılmalı”

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Beyaz Saray’ın yanı başındaki bu parkın “derhal halka açılmasını” istedi.

Başkan Donald Trump’a bu konuyla ilgili yazdığı mektubu Twitter hesabından paylaşan Pelosi, “Lafayette Parkı’nın bugüne kadar Amerikalılar’ın anayasal haklarını Beyaz Saray’a yakın bir noktadan özgürce dile getirme haklarını kullanmak üzere toplandıkları bir yer” olduğuna dikkat çekti. Pelosi, “Bu park adalet için seslerini yükselten protestoculardan korktuğu için Başkan’ın arkasına gizlendiği askeri bir bölgenin değil özgürlüğün sembolü olmalı” diye yazdı.

Parkın etrafına son birkaç gün içinde “ağır ve yarı kalıcı çelikten bariyer örüldüğüne dikkat çeken Pelosi Başkan Trump’a “Halka açık olan parkın askeri bölgeye benzer bir hale getirerek hem Amerikan kamuoyuna hem de dünyaya olabilecek en kötü mesajı veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin, güvenlik gereksinimlerinin parkın kapatılmasını gerekli kıldığı yönündeki iddiasının yeterli olmadığını belirten Pelosi, Başkan Trump’a, “Bu duvarları yıkıp, Lafayette Park’ı yeniden açarak hem size hem de dünyaya seslerini duyurmak isteyen halkın orada toplanmasına yeniden izin verme çağrısında bulunuyoruz” sözleriyle seslendi.

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