Beyaz Saray Muhabiri Corona Virüsüne Yakalandı

Beyaz Saray’da bu hafta içinde düzenlenen basın toplantılarına katılan muhabirlerden birinin Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Muhabirin virüse yakalanması Beyaz Saray’da görev yapan personel ve basın mensuplarının sağlığıyla ilgili kaygıları artırdı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Corona testi pozitif çıkan muhabir basın toplantıları sırasında maske kullanıyordu. Herhangi bir belirti göstermediği belirtilen muhabirin Pazartesi ve Çarşamba günü Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany’nin düzenlediği basın toplantılarına katıldığı ancak bunun dışında bir etkinlikte yer almadığı kaydedildi. Açıklamada bu muhabirle yakın temasta olduğu belirlenen kişilerle de irtibata geçildiği belirtildi.

Beyaz Saray muhabirine Corona virüsü teşhisi konulması, Başkan Donald Trump’ın kendisini, personelini ve beraberindekileri tehlikeye attığı endişelerine rağmen, seçim kampanyası kapsamında etkinliklerine yeniden başladığı bir döneme rastladı.

Trump’ın salgının başlangıcından bu yana ilk mitingi olan Oklahoma eyaletinin Tulsa kentindeki etkinliğe katılan dokuz kampanya çalışanına Corona virüsü teşhisi konulmuştu. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller ve Başkan Trump’ın şahsi yaverlerinden birinde de Mayıs ayında Corona virüsü tespit edilmişti.