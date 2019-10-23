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Beyaz Saray, New York Times ve Washington Post aboneliklerini sonlandırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin önde gelen iki gazetesi New York Times ve Washington Post’un aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ’yalan haberler’ yaptığını söylediği New York Times ve Washington Post gazetelerinin aboneliklerinin yenilenmeyerek, sonlandırılacağını açıkladı.ABD Başkanı Trump, önceki gün katıldığı bir televizyon programda New York Times ve Washington Post gazetelerinin yalan haber yaptığını söylemişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin önde gelen iki gazetesi New York Times ve Washington Post’un aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ’yalan haberler’ yaptığını söylediği New York Times ve Washington Post gazetelerinin aboneliklerinin yenilenmeyerek, sonlandırılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, önceki gün katıldığı bir televizyon programda New York Times ve Washington Post gazetelerinin yalan haber yaptığını söylemişti.

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