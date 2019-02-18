Beyaz Saray önünde Çin'in Sincan politikası protestosu

"Bugün burada Çin'in Sincan eyaleti olarak bilinen Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini protesto etmek için toplandık. Doğu Türkistan'a, özellikle Uygur asıllı Müslümanların yaşadığı acılara, sözde eğitim kamplarına ve dini özgürlüklerinin kısıtlanmasına dikkat çekmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çin hükümetinden, din ve vicdan özgürlüğünü içeren tüm insan haklarını garanti altına almasını, din eğitimi ve ibadetlerin yerine getirilmesindeki engelleme ve kısıtlamaları kaldırılmasını talep ediyoruz."

Uygur Türklerinin konulduğu toplu ve zorunlu eğitim kamplarına da dikkati çeken Işık, bu kampların kapatılması ve bölgeden çıkarılan yeraltı kaynak gelirlerinin bölge halkının refahı için kullanılması gerektiğini de ifade etti.

Işık, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere diğer ülke ve uluslararası kuruluşlardan, Çin hükümetinin bu politikalarını değiştirmesi için gerekli yaptırımları uygulamasını beklediklerini belirtti.

- Uluslararası toplumdan Çin'e çağrılar

Dünya genelinde çok sayıda hükümet, uluslararası örgüt ve sivil toplum kuruluşu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarına tepki gösteriyor.

Avrupa Birliği (AB), Çin ile geçen yıl temmuzda başkent Pekin'de yaptığı İnsan Hakları Diyaloğu toplantısının ardından, insan hakları savunucuları, dini inançları nedeniyle zulüm gören kişiler ve ifade özgürlüğü ile temel insan haklarına aykırı şekilde hapsedilen Tibetlilerin ve Uygurların serbest bırakılmasını istemişti.

ABD Kongresi'nde görüşülmeye devam eden bir yasa tasarısı, 1 milyondan fazla Uygur Türkünün maruz kaldığı ağır insan hakları ihlallerinden dolayı Amerikan yönetiminin Çin’e yaptırım uygulamasını talep ediyor.