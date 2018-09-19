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Beyaz Saray önünde Trump'ın mülteci azaltma kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 06:38 | Son Güncelleme

Beyaz Saray önünde toplanan bir grup, ABD yönetiminin 2019 yılı bütçesi kapsamında kabul edeceği mülteci kotasını 30 bine indirme kararına tepki gösterdi - Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi sorumlusu Robert Mccaw: - "Beyaz üstünlükçü ırkçılara gelince hiçbir ayrımcılık yapmayan Trump yönetimi, bu kararla ülkeye almadığı veya sınırda çocuklarını zorla kendilerinden ayırdığı tüm mülteci grupları ve aileleri hedef alıyor"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin 2019 yılı bütçesi kapsamında kabul edeceği mülteci kotasını 30 bine indirme kararı Beyaz Saray önünde protesto edildi.

Amerikan sivil toplum kuruluşları ve ülkedeki en önemli Müslüman hakları savunucusu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin tepki çeken yeni mülteci kabul kararını protesto etti.

Çoğunlukla Amerikalı olan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından dün açıklanan karara karşı slogan atan göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla, söz konusu kararın Amerikan değerleriyle bağdaşmadığını savundu.

Karar hakkında açıklama yapan "İsa'nın Hristiyan Kilisesi Müritleri" adlı Hristiyan cemaati sorumlusu, alınan kararı "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Sorumlu olduğum ABD eyaleti Iowa bile tek başına 10 bin mülteci alabilmişken, ABD genelinde sadece 30 bin mültecinin alınacak olması mülteci kardeşlerimize açılan kollarımızı boş bırakacak. Bizim 30 binden çok daha fazla mülteci alacak kapasitemiz var ve bunun artırılması için Başkan Trump'ı ve ABD hükümetini zorlayacağız." dedi.

- "En çaresiz ve korumasız insanlar hedef alınıyor"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) sorumlusu Robert McCaw ise konuşmasında, ülkedeki çoğu insanın başka ülkelerden göç ederek ABD'ye geldiğini anlattı. McCaw, bu sebeple zorlu şartlar altında hayatını idame ettiren mültecileri yönelik kısıtlamanın aksine, mümkün olan en büyük sayıda kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

McCaw, "Ama tabii anlıyorum. Beyaz üstünlükçü ırkçılara gelince hiçbir ayrımcılık yapmayan Trump yönetimi, bu kararla ülkeye almadığı veya sınırda çocuklarını zorla kendilerinden ayırdığı tüm mülteci grupları ve aileleri hedef alıyor." dedi.

Kararın dünyadaki en çaresiz ve korumasız insanları hedef aldığını ve bunun da Trump'ın ne kadar merhametsiz, ırkçı ve yabancı düşmanı olduğunu yansıttığını savunan McCaw, ABD kongresinin bu karara karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD yönetiminin yeni mülteci kabul kotasına yönelik dün bir basın açıklaması yapmıştı.

Pompeo'nun açıklamasına göre, bu yıl toplamda 45 bin mülteciyi kabul edeceğini taahhüt etmesine rağmen sadece yarısını kabul eden ABD, gelecek mali yıl içinde bu sayıyı 15 bin kişi daha azaltarak 30 bine indirecek.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD, 1 Ekim 2015'te başlayan mali yıl içinde ülkeye 85 bin mülteci almayı taahhüt etmiş fakat senenin sonunda bu hedefin 22 bin gerisinde kalmıştı.

Trump yönetiminin yeni kararı Obama dönemi mülteci kotasının üçte birine tekabül ederken, ABD'nin mevcut 45 bin kotasının bile düşük olduğu ifade ediliyordu.

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