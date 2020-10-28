Beyaz Saray: “Philadephia’ya Federal Güç Göndermeye Hazırız”

ABD’nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından olaylar ikinci günde de sürdü. Beyaz Saray kente federal güvenlik güçlerinin gönderilebileceğini belirtti.

Philadelphia’da elinde bıçak bulunan ve yakınları tarafından sinir krizi geçirdiği belirtilen 27 yaşındaki siyah Amerikalı Walter Wallace Pazartesi günü polis tarafından annesinin gözü önünde vurularak öldürülmüştü.

Philadelphia sokakları olaydan bu yana gergin. Salı gecesi de yüzlerce gösterici adalet talebiyle protesto için sokaktaydı. Gösteriler bir gece önce olduğu gibi barışçı bir şekilde başladı ancak havanın kararmasıyla birlikte gerilim yükseldi.

Bazı göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı, bazı mağazalar yağmalandı.

Polis, kentin batısında, bir gece önce yağmalanan işyerlerinin olduğu bölgeyi kapattı. Ancak yağmacılar kentin Port Richmond bölgesindeki işyerlerini ve mağazaları yağmaladı.

Wallace’ın babasından “şiddete son verin” çağrısı