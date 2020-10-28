Beyaz Saray: “Philadephia’ya Federal Güç Göndermeye Hazırız”

ABD’nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından olaylar ikinci günde de sürdü. Beyaz Saray kente federal güvenlik güçlerinin gönderilebileceğini belirtti.
Philadelphia’da elinde bıçak bulunan ve yakınları tarafından sinir krizi geçirdiği belirtilen 27 yaşındaki siyah Amerikalı Walter Wallace Pazartesi günü polis tarafından annesinin gözü önünde vurularak öldürülmüştü.
Philadelphia sokakları olaydan bu yana gergin. Salı gecesi de yüzlerce gösterici adalet talebiyle protesto için sokaktaydı. Gösteriler bir gece önce olduğu gibi barışçı bir şekilde başladı ancak havanın kararmasıyla birlikte gerilim yükseldi.
Bazı göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı, bazı mağazalar yağmalandı.
Polis, kentin batısında, bir gece önce yağmalanan işyerlerinin olduğu bölgeyi kapattı. Ancak yağmacılar kentin Port Richmond bölgesindeki işyerlerini ve mağazaları yağmaladı.
Wallace’ın babasından “şiddete son verin” çağrısı
Polis tarafından vurularak öldürülen Walter Wallace’ın babası göstericilere şiddete son verme çağrısında bulundu.
Baba Wallace, “Şiddete, kentin yıkılıp yakılmasına, mağazaların yağmalanmasına ve tüm bu kaosa göz yumamam. Bu yardım edilmesi için gönderilen bir çağrı, zarar verilmesi için değil” dedi.
Wallace, oğlunun ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturmada adalet çağrısı yaptı.
New York’ta 30 gözaltı ABD’nin başka kentlerinde de Wallace’ın polis tarafından öldürülmesinin ardından olaylar yaşandı.
Salı gecesi yüzlerce göstericinin protesto için Brooklyn’de sokağa çıktığı New York’ta polis yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, gösteriler sırasında bir polis memuru hafif yaralandı. Bazı polis araçları hasar gördü. NBC kanalı, bir kişinin arabasıyla bir grup polisin arasına dalmaya çalıştığını bildirdi.
Pennsylvania yarışın çekişmeli geçtiği eyaletlerden
Olaylarla birlikte Philadelphia seçime altı gün kala ABD’de ayrımcılık, ırk ve polisin güç kullanımına ilişkin tartışmanın yaşandığı en son kent oldu.
Philadelphia’da olayların ardından ortaya çıkan tablo, son aylarda ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kenti ve Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde yaşanan olaylara benzedi.
Büyük ölçüde azınlıklardan oluşan nüfusuyla Philadelphia, Pennsylvania eyaletinin en büyük kenti ve aynı zamanda Başkan Trump’la Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki seçim yarışının çekişmeli geçmesi beklenen yerlerden biri.
Biden’dan “Wallace’ın hayatı önemliydi” mesajı, Beyaz Saray’dan federal güvenlik güçleri teklifi
ABD Başkanı Donald Trump, şehirlerde güvenliğin sağlanması konusunu “kanun ve nizam” söylemiyle seçim kampanyasında sık sık gündeme getirmişti.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump yönetiminin olaylara son vermek amacıyla tüm federal kaynakları kullanmaya hazır olduğu belirtildi.
Fox news kanalında yayınlanan Fox & Friends programında konuşan Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, “Durumu yakından takip ediyoruz. Gerekirse federal imkanları kullanmaya hazırız. Başkan Trump Amerika’nın güvenlik güçlerine yönelik şiddeti hoş görmeyecektir. Soruşturmayı ve gerçeklerin ortaya çıkmasını bekleyeceğiz ancak sokaklarımızda kanunsuzluğa müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden ise polisi desteklemekle birlikte ırk temelli eşitsizliğe çözüm için gereken reformların yapılmasıyla da ilgilenmek istediğini belirtmişti.
Biden Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Walter Wallace’ın ailesi ve Amerika’da bir siyahın daha yaşamını kaybettiğini öğrenenler için çok üzgünüz. Walter’ın hayatı önemliydi” diyerek ABD’deki Siyahların Hayatı Önemlidir hareketine atıfta bulundu.
Başkan Trump ise Philadelphia’ya federal güvenlik güçlerini göndermeyi teklif ederek seçim kampanyasında kullandığı kanun ve nizam temasını vurguladı.
Trump yönetimi benzer şiddet olaylarının yaşandığı başka kentlere de yerel yetkililerin istememesine rağmen federal güvenlik güçlerini göndermişti.
Philadelphia’da bir gece önceki olaylarda 30 polis memuru yaralanmış, 90 kişi de gözaltına alınmıştı.
Sosyal medyada olay anına ilişkin görüntü paylaşıldı
Kentteki son şiddet olayları öncesinde, Wallace’ın vurulma anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerde Wallace’ın silahlarını çeken ve elindeki bıçağı bırakması için uyaran iki polis memuruna doğru yaklaştığı görülüyor.
Polislerin geri çekilmeye başladığı görülüyor, sonrasında da silah seslerinin geldiği duyuluyor. Görüntünün sonunda da Wallace’ın yere yığıldığı görülüyor.
“Psikolojik sorunları vardı, polis biliyordu”
Ailenin avukatı Shaka Johnson, Wallace’ın bipolar bozukluk hastalığı olduğunu ve eşinin polislere Wallace’ın psikolojik sorun yaşadığını söylediğini belirtti.
Aile, polisin Pazartesi günü Wallace’ların evine üç kez geldiğini, Wallace’ın sinir krizi geçirdiğinden haberdar olduklarını kaydetti.
Ailenin avukatı, dokuz çocuk babası olan Wallace’ın eşi Dominique Johnson’ın hamile olduğu ve bugün doğum yapacağını belirtti.
“Bir kişinin sinir krizi geçirdiği olay yerine geldiğinizde, elinizdeki tek araç silah mı?” diye sordu.
Avukat Johnson, Philadelphia polisinin sinir krizi vakalarına nasıl müdahale edecekleri konusunda düzgün eğitim almadıklarını söyledi. Avukat Johnson, Wallace’ın kardeşinin ambulans ve yardım talep etmek için 911’i aradığını belirtti.
Avukatın açıklamasına göre, aile Wallace’ın sinir krizi geçirdiği anda polis müdahalesi değil ambulans istedi.
Polis ise 27 yaşındaki Wallace’ın elinde bıçak olduğunu ve polisin uyarılarını dikkate almadığını savundu.