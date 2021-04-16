Beyaz Saray: Putin'in Biden'ın zirve davetini kabul etmesi Rusya'nın çıkarına olur

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'RUSYA'NIN ÇIKARINA'

Biden'ın, 13 Nisan'daki telefon görüşmesinde Putin'e yaptığı zirve davetine henüz Kremlin'den bir yanıt gelmemiş olmasının anımsatılması üzerine Psaki, "Biden'ın bakış açısına göre şu noktada Rusya küresel toplumun dışında. Örneğin G-7'ye dahil değil. Rusya'ya yaptırım uygulayarak eylemlerinin bir sonucu olacağı mesajını net bir şekilde verdik, Avrupalılar da bunu yaptı. Bu yüzden de Biden, zirve davetini kabul etmenin Rusya'nın çıkarına olacağına inanıyor." diye konuştu.

Psaki, Kremlin'in ABD'nin dün getirdiği Rusya yaptırımlarına yanıtının ne olduğunun sorulması üzerine, "Kendi yanıtlarını vermeyi onlara bırakıyorum. Keyifli bir şekilde söyleyebilirim ki Kremlin sözcüsü değilim." yorumunda bulundu.

Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'a muamelesinden dolayı Rusya'ya bir yaptırım gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine ise Psaki, bu konuda daha önce yaptırım getirdiklerini anımsattı.