HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray: Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır

Beyaz Saray: Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır

18.03.2021 01:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beyaz Saray: Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "katil" demesinin ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırması konusunda açıklamalarda bulundu.

Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika: Biden'dan &quot;Putin bir katil&quot; açıklamasıSon Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

"STRATEJİMİZ, ONLARIN TAKTİKLERİNİ AÇIK ETMEK OLACAKTIR"

Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik istihbarat raporunu yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Ancak aynı zamanda ortak çalışabileceğimiz alanlar olduğunu da düşünüyoruz. New Start Anlaşması buna bir örnek, nükleer silahsızlanma buna bir örnek." diye konuştu

"RUSYA'DAN HESABI SORULACAK"

Endişe konularında Rusya'ya karşı net olacaklarının altını çizen Psaki, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." dedi.

Biden'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın "kötü niyetli" eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini aktaran Psaki, "Kongre ve diğerleri şunu anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında." ifadesini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Beyaz Saray silahlı saldırının suçunu Trump'a attıBeyaz Saray silahlı saldırının suçunu Trump'a attı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Meclis'te yüksek tansiyon! Özalan, Gergerlioğlu'nu dışarı çıkarmak istedi

Meclis'te yüksek tansiyon! Özalan, Gergerlioğlu'nu dışarı çıkarmak istedi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi

Beyaz Saray silahlı saldırının suçunu Trump'a attı

Son dakika! Hollanda genel seçimlerini Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı

Hollanda'da seçim sonuçları belli oldu

Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

İran Havacılık Kurumu, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili nihai raporu yayımladı

İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili nihai raporu yayımladı

Son Dakika: Biden'ın Putin açıklamasından sonra Rusya'dan flaş hamle

Rusya'dan flaş ABD hamlesi

İspanya dördüncü dalga alarmı veriyor

İspanya dördüncü dalga alarmı veriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.