Beyaz Saray: “Seçimler 3 Kasım’da Yapılacak”

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, başkanlık seçimleriyle ilgili Donald Trump’ın ortaya attığı “seçimlerin ertelenmesi” fikriyle başlayan tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu ve seçimlerin planlandığı gibi 3 Kasım’da yapılacağını söyledi.

CBS televizyonunda soruları yanıtlayan Meadows, “3 Kasım’da seçimler yapılacak ve başkan (Trump) kazanacak” dedi.

ABD Başkanı, Perşembe günü paylaştığı Twitter mesajında, “Yaygın şekilde posta yoluyla oy kullanma nedeniyle 2020 seçimleri tarihin en kusurlu ve hileli seçimi olacak. ABD açısından büyük bir utanç kaynağı oluşturacak. İnsanlar düzgün, güvenli ve emniyetli biçimde oy kullanabilene kadar seçimler ertelense?” diye yazmıştı.

Trump bir diğer Twitter mesajında da posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olabileceği iddiasını yinelemiş ve "oylar güvenli kullanılana kadar" seçimlerin ertelenmesi seçeneğini gündeme getirmişti.

ABD’de seçim tarihi Anayasal güvence altında ve değişiklik için Kongre’nin karar alması gerekiyor.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows pandemi nedeniyle posta yoluyla oy kullanma uygulamasının yaygınlaşmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Posta yoluyla uzaktan oy kullanma işlemlerinin doğru biçimde ele alınması gerektiğini söyledi.

Trump’ın bu fikri gündeme getirmesinin sorumsuzluk olup olmadığı ile ilgili soruya, “Ülke genelinde uzaktan oy kullanmaya kalkarsak 3 Kasım’da sonuç alabilir miyiz sorusunu sormak Başkan’ın sorumluluğu dahilindedir” yanıtını verdi. Meadows bu durumda 1 Ocak itibarıyla bile seçim sonuçlarının belli olmayabileceğinisavundu.

