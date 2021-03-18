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Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi

18.03.2021 00:19 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkede Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçlarında, Donald Trump yönetiminin Kovid-19 için kullandığı "Vuhan virüsü" tabiri gibi söylemlerin etkili olduğunu söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 16 Mart akşamı Atlanta'daki silahlı saldırılarda Asyalı Amerikalıların yaşamını yitirmesine ve ülkede Asya kökenli Amerikalılara karşı artan nefret suçlarına dikkati çekti.

TRUMP SUÇLANDI

Psaki, "Daha önceki yönetim döneminde (Donald Trump), Vuhan Virüsü ve diğer ifadeler gibi zarar verici söylemlerin, Asyalı Amerikalılara karşı doğru olmayan, adaletsiz algılara yol açtığına şüphe yok. Bunun sonucunda da ülke çapında bu topluma yönelik nefret suçları arttı." dedi.

"İNCELEMELER DEVAM EDİYOR"

Atlanta'da çoğunlukla Asya kökenli Amerikalıların çalıştığı masaj salonlarına yönelik saldırılar konusunda soruşturmanın da sürdüğünü kaydeden Psaki, iç terör eylemlerine yönelik incelemelerinin de devam ettiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Georgia eyaletinin Cherokee ilçesindeki bir masaj salonunda ateş açılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu olaydan kısa süre sonra Atlanta şehrinde 2 masaj salonunda daha çevreye ateş açılmış,burada da 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşamını yitirenlerden 6'sının Asya kökenli kadınlar olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

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Donald Trump

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