Beyaz Saray Sözcüsü: 'Ateşkes zaman alır' 

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin Ankara temaslarında varılan uzlaşmanın perde arkasını Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili ABD basınına anlattı. Üst düzey yetkiliye göre, YPG Türkiye ile müzakereler sırasında YPG ile sürecin lojistik ayrıntılar konusunda irtibattaydı. YPG’den Türkiye’ye yönelik uzun menzilli havan topu ateşini durdurması istendi.

Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham’a, Türkiye’nin operasyona ara vermesi ve YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesini öngören anlaşmaya varılmasının ardından bölgeden gelen çatışma haberleri soruldu. Fox News’a konuşan Beyaz Saray sözcüsü ABD heyetinin ateşkese varılması konusunda başarılı olduğunu ancak bunun zaman alacağını söyledi. Sözcü, sahadaki operasyonel ayrıntılar konusunda yorum yapmayacağını da sözlerine ekledi.

Ankara’daki görüşmeler sırasında Amerikalı yetkiliye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan YPG’nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu, ABD de bu soruyu Türk tarafının ateşkesi konuşmaya açık olduğunun bir sinyali olarak algıladı.

Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre görüşmede duygusal bir an yaşandı. Türk heyeti Barış Pınarı harekatında verilen şehitlerden söz etti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de “Masanın bu tarafında da gaziler var. Benim oğlum da silahlı kuvvetlerde” dedi. Pence Erdoğan’a hitaben şehitler ve ailelerine başsağlığı diledi. ABD’li yetkiliye göre masadaki Türk generallerden biri duygulandı.

ABD’li yetkiliye göre, Mike Pence dönüş yolunda Demokratlar dahil ilgili komisyon başkanları, Kongre üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptı. Erdoğan görüşmede Trump’ın mektubunu gündeme getirmedi.

