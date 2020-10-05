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Beyaz Saray Sözcüsü de Corona Pozitif

05.10.2020 19:15 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, paylaştığı Twitter mesajında, Pazartesi sabahı Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü de Corona Pozitif

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, paylaştığı Twitter mesajında, Pazartesi sabahı Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Perşembe gününden bu yana her gün Corona testi yaptıran ve şimdiye kadar hep negatif sonuç aldığını, şu andaysa hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini söyleyen McEnany, Perşembe günkü Beyaz Saray basın brifinginden önce Başkan Trump'ın danışmanı Hope Hicks'in Corona testinin pozitif sonuç verdiğine ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını kaydetti.

Kendisini "öncelikli çalışan" olarak niteleyen ve bu süreçte Amerikan halkına gereken bilgileri ulaştırmak için gayretle çalıştığını belirten McEnany, derhal karantina sürecine başlayacağını söyledi.

McEnany, Beyaz Saray Tıp Birimi'nin gazetecileri, yapımcıları ve basın mensuplarını ”yakın temaslı” olarak nitelemediğinin de altını çizdi.

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