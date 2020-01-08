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  4. Beyaz Saray Sözcüsü: Durumu yakından takip ediyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü: Durumu yakından takip ediyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 04:12 | Son Güncelleme

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü: Durumu yakından takip ediyoruz

ABD, (DHA)- ABD Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Grisham, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde" ifadelerini kullandı.
PENTAGON: FÜZELER İRAN’DAN FIRLATILDI, 2 ÜS HEDEF ALINDI
Pentagon'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise füzelerin İran tarafından atıldığının kesin olduğu, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu 2 hava üssünün hedef alındığı belirtildi. Bu arada Pentagon’dan yapılan diğer bir açıklamada ise İran’ın tehditleri sebebiyle ABD personelinin korunması için gerekli tedbirlerin alındığı ve personellerin ‘yüksek alarm’ durumunda oldukları vurgulandı.

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Beyaz Saray Sözcüsü: Durumu yakından takip ediyoruz

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