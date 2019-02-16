HABER

Beyaz Saray Sözcüsü Mueller’ın Ekibince Sorgulandı

16.02.2019 01:07 | Son Güncelleme

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, Rusya soruşturması kapsamında özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ekibi tarafından sorgulandığını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Mueller’ın Ekibince Sorgulandı

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, Rusya soruşturması kapsamında özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ekibi tarafından sorgulandığını açıkladı.

Sanders Reuters haber ajansına gönderilen açıklamasında, “Başkan (Trump), yönetimdeki herkese olduğu gibi beni de özel savcılıkla tam işbirliği yapmaya teşvik etti. Onlarla gönüllü olarak görüşmekten memnuniyet duydum” dedi.

Sanders’ın açıklaması ilk olarak CNN kanalı tarafından duyurulmuştu.

Özel savcı Mueller, Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine dönemin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump’a yardımcı olmak amacıyla müdahale ettiği iddiaları ve Trump’ın seçim kampanyasının Rusya’yla gizli işbirliği yapıp yapmadığını soruşturuyor. Mueller ayrıca Başkan Trump’ın soruşturmayı engelleme gayreti yürütüp yürütmediğini araştırıyor.

Moskova Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddederken, Trump da Mueller’ın soruşturmasını “cadı avı” olarak niteliyor.

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Berlinale'de Emin Alper favori konumuna yükseldiBerlinale'de Emin Alper favori konumuna yükseldi
ABD'de Hükümetin Tekrar Kapanması ÖnlendiABD'de Hükümetin Tekrar Kapanması Önlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump ABD'de 'ulusal acil durum' ilan etti

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump: 24 saat içerisinde Suriye'yle ilgili açıklama yapacağım

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Arnavutluk Başbakanı Rama’ya kürsüde saldırı

Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı

O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir! Peki nasıl olacak?

O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir!

Hariri: Esad'la el sıkıştığımda hayatımın en zor anlarından birini yaşadım

'Bir insanın, babasının katilinin elini tutması kolay değil'

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.