Beyaz Saray Sözcüsü Mueller’ın Ekibince Sorgulandı

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, Rusya soruşturması kapsamında özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ekibi tarafından sorgulandığını açıkladı.

Sanders Reuters haber ajansına gönderilen açıklamasında, “Başkan (Trump), yönetimdeki herkese olduğu gibi beni de özel savcılıkla tam işbirliği yapmaya teşvik etti. Onlarla gönüllü olarak görüşmekten memnuniyet duydum” dedi.

Sanders’ın açıklaması ilk olarak CNN kanalı tarafından duyurulmuştu.

Özel savcı Mueller, Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine dönemin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump’a yardımcı olmak amacıyla müdahale ettiği iddiaları ve Trump’ın seçim kampanyasının Rusya’yla gizli işbirliği yapıp yapmadığını soruşturuyor. Mueller ayrıca Başkan Trump’ın soruşturmayı engelleme gayreti yürütüp yürütmediğini araştırıyor.

Moskova Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddederken, Trump da Mueller’ın soruşturmasını “cadı avı” olarak niteliyor.

