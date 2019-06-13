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Beyaz Saray Sözcüsü Sanders Görevini Bırakıyor

13.06.2019 23:52 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'ın Haziran ayı sonunda görevini bırakacağını belirtti

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders Görevini Bırakıyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Haziran ayı sonunda görevini bırakıyor.

Başkan Donald Trump, Sanders’ın yönetimden ayrılacağını Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajda açıkladı. Trump, Sarah Sanders’ın memleketi olan Arkansas eyaletine geri döneceğini söyledi ancak Sanders’ın yerine kimin geleceğiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Trump mesajında şu ifadeleri de kullandı: “O (Sanders) oldukça başarılı bir iş çıkarmış, olağanüstü yeteneklerle donanımla çok özel bir kişi. Umarım Arkansas eyaleti valisi olmak için seçime girer, şahane bir vali olur.”

Sarah Sanders, Başkan Trump’ın en yakın ve yönetimde en güvendiği danışmanlarındandı. Sanders aynı zamanda, seçim kampanyası sürecinden bu yana halen Trump’la bereaber çalışan az sayıda kişiden biriydi.

Sanders, görevi süresince, günlük basın brifinglerinde gazetecilere sert yanıtlar vermiş, bu yanıtlar aynı zamanda Trump yönetiminin inanırlılığı konusunda kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına yol açmıştı.

Özel yetkili savcı Robert Mueller da, Rusya soruşturması raporunda, Sanders’ın eski FBI Başkanı James Comey görevinden alındıktan sonra, “çok sayıda FBI ajanının Başkan Trump’a destek mesajları gönderdiği” açıklamasının asılsız olduğunu itiraf ettiğini kaleme almıştı.

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