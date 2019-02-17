WASHINGTON (AA) - ABD'li Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'i sorguladığı bildirildi.

Konuya ilişkin ABD medyasına açıklamada bulunan Sanders, "Başkan (Donald Trump), yönetimdeki herkese yaptığı gibi beni de özel savcılıkla tam iş birliği yapmam konusunda teşvik etti. Onlarla, gönüllü olarak oturup görüşmekten memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Sanders, sorgulamaya ilişkin detay vermekten kaçındı.

- Trump'ın kampanya menajerine 19 yıl hapis istemi

Özel Yetkili Savcı Mueller ile çalışan diğer savcılar, Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort hakkında en az 19 yıl hapis cezası istedi.

Başkanlık seçim kampanyasında Ruslarla ilişkisi olduğu ve bu konuda yalan söylediği belirtilen Manafort, aynı zamanda vergi kaçırma ve evrakta sahteciliğin de dahil olduğu 8 isnattan suçlu bulunmuştu.

Savcılar, Manafort'un söz konusu suçları 10 yıldan fazla bir süredir defalarca işlediği ve elde ettiği milyonlarca doları ABD makamlarından gizlemek için karmaşık plan oluşturarak yasaları çiğnediğini belirtti.