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Beyaz Saray Sözcüsü Sanders'a "Rusya sorgulaması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 00:19 | Son Güncelleme

ABD'li Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'i sorguladığı bildirildi

WASHINGTON (AA) - ABD'li Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'i sorguladığı bildirildi.

Konuya ilişkin ABD medyasına açıklamada bulunan Sanders, "Başkan (Donald Trump), yönetimdeki herkese yaptığı gibi beni de özel savcılıkla tam iş birliği yapmam konusunda teşvik etti. Onlarla, gönüllü olarak oturup görüşmekten memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Sanders, sorgulamaya ilişkin detay vermekten kaçındı.

- Trump'ın kampanya menajerine 19 yıl hapis istemi

Özel Yetkili Savcı Mueller ile çalışan diğer savcılar, Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort hakkında en az 19 yıl hapis cezası istedi.

Başkanlık seçim kampanyasında Ruslarla ilişkisi olduğu ve bu konuda yalan söylediği belirtilen Manafort, aynı zamanda vergi kaçırma ve evrakta sahteciliğin de dahil olduğu 8 isnattan suçlu bulunmuştu.

Savcılar, Manafort'un söz konusu suçları 10 yıldan fazla bir süredir defalarca işlediği ve elde ettiği milyonlarca doları ABD makamlarından gizlemek için karmaşık plan oluşturarak yasaları çiğnediğini belirtti.

- Rusya soruşturması sürüyor

ABD'nin en ünlü siyasi kampanya stratejistlerinden Stone'un, 1980'lerden bu yana farklı dönemlerde Trump'a strateji danışmanlığı yaptığı biliniyor.

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmada özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar Manafort'un yanı sıra yardımcısı Rick Gates, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlandı.

Flynn ve Papadopoulos suçlamaları kabul ederken Manafort ile Gates reddetmişti ancak süreç içinde Gates, hakkındaki suçlamaları kabul etmiş, Manafort da 2 suçlamayla ilgili savcıyla iş birliği yapmaya ikna olmuştu.

Başkan Trump, soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor ve Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyor.

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