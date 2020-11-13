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Beyaz Saray Sözcüsü: Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak

13.11.2020 20:57 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Sözcüsü: Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum." dedi.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Trump yönetiminin sonuçlara itirazı sürüyor.

"KENDİ YEMİN EDECEĞİ İÇİN ORADA OLMAK ZORUNDA"

McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak'ta Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda." yanıtını verdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." yanıtını vermişti. (AA)

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