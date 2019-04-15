HABER

Beyaz Saray Sözcüsünden Demokratlara, "Yeterince akıllı değiller”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 00:13 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders çıktığı televizyon programında Demokratların Başkan Donald Trump’ın bütçe raporunu anlayacak kadar akıllı olmadığını ileri sürerek, belgelerin yayınlanmasının tehlikeli olduğunu ifade etti.Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, Kongre’de yer alan Demokratlarının, Başkan Donald Trump’a ait belgeleri almayı başarması halinde vergi iadelerini gözden geçirmek için “yeterince akıllı” olduklarını düşünmediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders çıktığı televizyon programında Demokratların Başkan Donald Trump’ın bütçe raporunu anlayacak kadar akıllı olmadığını ileri sürerek, belgelerin yayınlanmasının tehlikeli olduğunu ifade etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, Kongre’de yer alan Demokratlarının, Başkan Donald Trump’a ait belgeleri almayı başarması halinde vergi iadelerini gözden geçirmek için “yeterince akıllı” olduklarını düşünmediğini söyledi. ABD’de bir televizyon kanalına yayın konuğu olarak katılan Sanders, “Bu tehlikeli. Açıkçası çok tehlikeli bir yol. Kongre’de Başkan Trump’ın vergilerinin olacağı binlerce sayfaya bakacak kadar akıllı olduğunu sanmıyorum” sözlerini kullandı.
Vergiler üzerinden Başkan Trump’a, "iğrenç bir kirletme" uyguladıklarını ileri süren Sanders, “Tahminimce çoğu kendi vergisini hazırlamıyor. Başkanın sahip olduğu on yıllarca süren başarıya bakmak ve bir şey bulma konusunda kesinlikle onlara güvenmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
Fatih Erbakan: Bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmışFatih Erbakan: Bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmış
Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladıToplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbide her şey var, kazanan yok!

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Ankara Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.