Beyaz Saray: ‘‘TikTok Amerikan Firması Olsun’’

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Çinli ByteDance şirketine ait sosyal medya platformu TikTok’un yasaklanması tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Kudlow, TikTok’un ByteDance’ten ayrılmasının ve bağımsız bir Amerikan firması olarak faaliyetlerine devam etmesinin platformun yasaklanmasından daha doğru olacağı görüşünü belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle TikTok’un yasaklanabileceğini söylemişti.
Önerdiği düzenlemeye göre TikTok’un sahibinin değişip değişmeyeceği konusunda açıklama yapmayan Kudlow, Amerikan firmalarının TikTok’u satın alıp alamayacağı sorusunu da yanıtsız bıraktı.
Kudlow’un yorumu TikTok’a da soruldu. TikTok Sözcüsü, firmanın piyasadaki söylentilere müdahil olmayacağını kaydetti. Sözcü şirket tarafından geçen hafta yapılan resmi açıklamadan da alıntı yaptı ve ByteDance’in şirketin kurumsal yapısında değişiklikleri değerlendirdiğini ve kullanıcı mahremiyetiyle güvenliğini koruma kararına bağlı olduğunu bildirdi.
ABD ve Çin arasındaki ilişkiler, ticaret savaşı, Corona virüsü salgını ve Pekin’in Hong Kong için çıkardığı güvenlik yasası nedeniyle iyice gerilmiş durumda. TikTok da son dönemde ABD yönetimi tarafından ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle sık sık eleştiriliyor.
Başkan Donald Trump’ın genel sekreteri Mark Meadows
son olarak Çarşamba günü TikTok ve WeChat gibi bazı sosyal medya platformlarının oluşturduğu ulusal güvenlik riskini değerlendirdiklerini bildirmişti. Beyaz Saray’dan bir yetkiliyse konuyla ilgili atılacak adımların haftaya açıklanacağını kaydetmişti.
TikTok “ulusal güvenlik” gerekçesiyle bir süredir Kongre gündeminde
New York Times gazetesi Çarşamba günü ABD yönetiminin Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası kapsamında TikTok gibi Çinli sosyal medya servislerine karşı harekete geçmeye hazırlandığını yazmıştı. Yasa ABD Başkanı’na ulusal güvenliğe karşı ‘‘olağanüstü tehdit’’ karşısında firmalara yaptırım uygulama yetkisi veriyor.
Amerika’da bir süre önce Kongre üyeleri de TikTok’un kullanıcı verilerine ulaşması nedeniyle ulusal güvenlik riski oluşturduğuna dair kaygılarını dile getirmişlerdi. Kaygıların temelinde, Çin Komünist Partisi’nin, Çinli şirketlerden ellerindeki verileri istihbarat birimleriyle işbirliği kapsamında paylaşmalarını istemesi yer alıyor.
TikTok’un devlet tarafından federal çalışanlara verilen telefonlarda kullanımını yasaklayacak tasarı da ABD Senatosu’nun İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komisyonu’nda 22 Temmuz’da görüşülecek.
Kullanıcılara kısa videolar yayınlama olanağı veren TikTok uygulaması, Amerika’da özellikle gençler arasında yaygın. Şirket verilerine göre ABD’de yaşları 16 ila 24 arasında değişen 26,5 milyon kişi Tiktok kullanıyor. Çocukların TikTok’u ailelerinin izni olmadan kullanması da platformla ilgili tartışmalı konulardan bir diğeri. Daha önce mahremiyetin korunmasını savunan 20 kadar grup, çocukların sahte doğum tarihiyle üye olarak, uygulamanın sınırlama olmayan yetişkin versiyonunu kullanabilecek olmasından duydukları kaygıyı belirtmişti.
ABD donanması da geçen Aralık ayında sosyal medya uygulamasının devlete ait mobil sistemlerde kullanılmasını yasaklamış ve uygulamanın siber güvenlik tehdidi oluşturduğunu bildirmişti.