HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık ama önceliği Amerikan halkına vermek istiyor

Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık ama önceliği Amerikan halkına vermek istiyor

15.12.2020 22:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık ama önceliği Amerikan halkına vermek istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın uygun zamanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya açık olduğunu ancak önceliği Amerikan halkına vermek istediğini belirtti.

McEnany, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÖNCELİĞİ AMERİKAN HALKINA VERMEK İSTİYOR"

ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine, McEnany, "Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık ancak önceliği Amerikan halkına vermek istiyor ve halkı da aşı olmaya teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

McEnany, Trump'ın yakın zamanda Kovid-19'u atlattığına ve antikor kokteyli tedavisi gördüğüne işaret ederek, Trump'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğuna işaret etti.

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklamasıABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

TRUMP SAVUNMA BÜTÇESİNİ VETO ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını veto edip etmeyeceğine dair bir soruya McEnany, "Trump hala bu yasa tasarısını veto etmeyi düşünüyor." cevabını verdi.

McEnany, söz konusu yasa tasarısının Çin ve sosyal medya konuları başta olmak üzere birçok konuda eksik olduğunu kaydetti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Kütahya’da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı varKütahya’da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
88 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!88 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Son dakika! Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

ABD'de tedirgin eden rakam! 1.6 milyondan fazla çocuk Covid-19’a yakalandı

ABD'de tedirgin eden rakam! 1.6 milyondan fazla çocuk Covid-19’a yakalandı

Kütahya’da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kütahya’da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı o koçu satın aldı

Görüntüler çok konuşulmuştu! Belediye Başkanı o koçu satın aldı

17 yaşındaki mevsimlik işçi, tabancayla intihar etti

17 yaşındaki mevsimlik işçi, intihar etti!

'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darp etti

'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darp etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.