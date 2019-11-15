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Beyaz Saray, Trump ile Zelensky arasındaki ilk telefon görüşmesinin metnini yayınladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 18:05 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ı azil sürecine götüren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin metnini yayınladı.

Beyaz Saray, Trump ile Zelensky arasındaki ilk telefon görüşmesinin metnini yayınladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ı azil sürecine götüren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin metnini yayınladı. Metinde 2020 başkanlık seçimleri adayı Joe Biden ve oğlu hakkında hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.
ABD’de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreci devam ediyor. Beyaz Saray, Başkan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki ilk telefon görüşmesinin notunu yayınladı.
Telefon görüşmesinin Zelensky’nin devlet başkanı seçilmesinden sadece birkaç saat sonra yapıldığı ifade edildi. Metinde Trump’ın iki ülke devlet başkanının ilişkilerinin iyi olduğundan bahsettiği ifadesi de yer aldı.
Trump, Zelensky’yi seçim başarısından dolayı tebrik ederken iki devlet başkanı gerçekleştirilen telefon görüşmesinde memnuniyet duyduklarını belirtti. Zelensky’nin Trump’ı devir teslim törenine davet ettiği aktarılan metinde Trump’ın en kısa zamanda görüşecekleri bilgisi yer aldı.
Yayınlanan metinde 2020 başkanlık seçimleri adayı Joe Biden ve oğlu hakkında hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

Beyaz Saray, Trump ile Zelensky arasındaki ilk telefon görüşmesinin metnini yayınladı

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