Beyaz Saray: "Trump Yunanistan ve Türkiye'yi Diyaloğa Çağırdı"

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz gerginliğiyle ilgili endişesini dile getirdiği ve diyalog çağrısında bulunduğu açıklandı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Judd Deere, konuyla ilgili açıklamasında, Trump’ın dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i de arayarak aynı mesajı verdiğini belirtti.

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Deere, “Başkan Trump, Yunanistan ve Türkiye’nin diyalog kurmaları gerektiğini yeniden belirtti. Bu, iki ülkenin görüş ayrılıklarını gidermesinin tek yolu” dedi.

Deere, Erdoğan ve Trump’ın ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlarla ilgili de önemli konuları görüştüğüne de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, görüşmede Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili meselelerin ele alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, “Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlattığı” belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca “Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı” ifadeleri yer aldı.