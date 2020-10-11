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Beyaz Saray: Trump'ın başkalarına koronavirüs bulaştırma riski artık yok

11.10.2020 22:05 | Son Güncelleme

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, ABD Başkanı Donald Trump'ın artık başkalarına koronavirüs bulaştırma riskinin olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray: Trump'ın başkalarına koronavirüs bulaştırma riski artık yok

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, ABD Başkanı Donald Trump'ın artık başkalarına koronavirüs bulaştırma riskinin olmadığını açıkladı.

Trump'ın sağlığına dair perşembe gününden beri yapılan ilk açıklamada Trump'ın koronavirüs testinin negatif olup olmadığına dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

Açıklamada ayrıca Trump'ın viral yükünün azalmakta olduğu belirtildi, yapılan laboratuvar testlerine göre Trump'ın başlarına risk bulaştırma riskinin olmadığı vurgulandı.

Trump, 10 gün önce koronavirüs belirtileri göstermeye başlamış, bir gün sonra da Walter Reed hastanesine yatırılmıştı.

Trump, doktorunun açıklamasından önce de Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte çok iyi hissettiğini söyledi.

Trump, üç gün Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden pazartesi günü taburcu olmuştu.

Trump, Marine One adlı başkanlık helikopteriyle Beyaz Saray'a varınca maskesini çıkararak balkonda poz vermişti.

Ayrıca başkanlık konvoyu ile hastaneden çıkıp destekçilerini selamlaması da tepki çekmişti.
Supporters of U.S. President Donald Trump attend the president's campaign rally on the South Lawn of the White House calling it a

Cumartesi mini miting düzenlendi

Cumartesi günü Beyaz Saray'da düzenlenen etkinliğe ise yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Trump'ın Beyaz Saray balkonundan katılımcılara 18 dakikalık bir konuşma yaptığı etkinlik mini bir miting olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray, etkinliğe katılanların maskeleriyle geldiğini, ateşlerinin ölçüldüğünü ve bilgilerinin alındığını kaydetti.

Etkinlikte maskeli bir kalabalığın yan yana durduğu görüldü.

ABD'nin en üst düzey koronavirüs uzmanı Dr. Anthony Fauci, 26 Eylül'de Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıcı adayını tanıttığı toplantının "süper-bulaştırıcı etkinlik" olduğunu söylemişti.

Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ile 3 Kasım'daki seçimlerde karşı karşıya gelecek.

Kamuoyu yoklamalarına göre Biden, Trump'ın 10 puan önünde.

Ancak anahtar eyaletlerden gelecek sonuçlar bu durumu etkileyebilir.

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