‘Beyaz Saray Twitter Hesabıma Erişimimi Engelledi’

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda görevden aldığı eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Beyaz Saray’ın kendisinin görevden ayrıldıktan sonra şahsi Twitter hesabına erişimini engellediğini iddia etti.

Trump, geçtiğimiz Eylül ayında Twitter’dan paylaştığı mesajında, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’dan istifa etmesini istediğini iddia etmiş, Bolton ile arasındaki görüş ayrılıkları olduğunu vurgulayarak “Kendisini Beyaz Saray’da artık hizmetine ihtiyaç duyulmadığı konusunda bilgilendirdim” demişti. John Bolton ise Başkan Trump’a kendi isteğiyle istifasını sunduğunu, Trump’ın ise kendisine “Bunu yarın konuşalım” dediğini söylediğini savunmuştu.

Trump’ın görevden ayrılan üçüncü ulusal güvenlik danışmanı olarak kayıtlara geçen John Bolton, o zamandan bu yana basına kapalı bazı etkinliklerde, azil soruşturmasına da damga vuran Ukrayna politikası dahil olmak üzere bazı dış politika başlıklarında Trump’ı eleştirmişti.

John Bolton istifa haberini paylaştığı mesajının ardından Twitter’dan bugüne kadar hiçbir paylaşımda bulunmadı. İki aylık bir sürenin ardından Cuma günü paylaştığı ilk Twitter mesajında ise “İki ayı aşkın bir sürenin ardından yeniden Twitter’da olmak güzel. Hikayenin arka planı için bizden ayrılmayın” diye yazdı.