Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın BAE temasları

ABU DABİ (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Bolton, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile görüşmesinde, terörle mücadele konusunda bölgesel ve uluslararası çabaları ele aldı.

Bölgesel güvenlik krizini görüşmek için dün gece BAE'ye gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, bugün başkent Abu Dabi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, BAE'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise Bolton'ın Tahran'a yönelik suçlamalarını reddetmişti.

- İran'ın "B Takımı" vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa çekmeye çalıştığını söylemişti.