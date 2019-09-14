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Beyaz Saray: 'Usame bin Ladin'in Oğlu Hamza Operasyonda Öldü'

14.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, el Kaide terör örgütünün kurucusu Usame bin Ladin’in oğlu Hamza’nın, ABD’nin Afganistan’la Pakistan sınırı arasındaki bölgede düzenlediği terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü doğruladı

Beyaz Saray: 'Usame bin Ladin'in Oğlu Hamza Operasyonda Öldü'

Beyaz Saray, el Kaide terör örgütünün kurucusu Usame bin Ladin’in oğlu Hamza’nın, ABD’nin Afganistan’la Pakistan sınırı arasındaki bölgede düzenlediği terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü doğruladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Hamza bin Ladin’in kaybı el Kaide’yi, liderlik kapasitesinden ve babasıyla arasındaki sembolik bağlantıdan yoksun bıraktığı gibi, örgütün önemli operasyonel faaliyetlerini de baltaladı” ifadesi yer alıyor.

Hamza bin Ladin, Beyaz Saray tarafından “el Kaide’nin üst düzey üyesi” olarak tanımlanıyor ve terör eylemlerinin planlamasında ve terör örgütleriyle ilişkiler kurmakla suçlanıyor.

Hamza bin Ladin’in ölümüyle ilgili son yıllarda çelişkili açıklamalar geldi. İlk olarak iki yıl önce, son olarak da Temmuz sonunda bir operasyonda öldürüldüğü haberleri gelmişti. Ancak hiçbir habere şimdiye kadar resmi bir doğrulama yapılmadı.

Hamza bin Ladin’in 30’lu yaşlarında olduğuna inanılıyordu.

1996 yılında ABD’ye savaş ilan eden babası Usame bin Ladin, 11 Eylül 2001’de ABD’ye düzenlenen saldırıları üstlenmişti. Usame bin Ladin, 2011’de ABD deniz komandolarının Pakistan’da düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

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