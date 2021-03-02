Beyaz Saray: ‘‘Veliaht Prens’e Gelecekte Yaptırım Uygulanabilir’’

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yaptırım uygulama hakkının gelecekte gerekli olması halinde halen saklı olduğunu söyledi.

Psaki, ‘‘Tabii ki uygun gördüğümüz zaman ve biçimde yaptırım uygulama hakkımız saklı’’ diye konuştu, ancak ABD’nin diplomatik ilişiler yürütülen hükümetlerin liderlerine tarihte yaptırım uygulamamış olduğunu da hatırlattı.

Başkan Joe Biden Cumartesi günü yaptığı açıklamalarda yönetiminin Suudi Arabistan’la ilişkilerinde Pazartesi günü yeni adımlar açıklayacağını bildirmişti. Ancak Beyaz Saray’dan bir yetkili yeni bir adımın gündemde olmadığını kaydetti.

‘‘Riyad’ın gelecekteki tutumuna bakılacak’’

ABD Dışişleri Bakanı Ned Price ise ABD’nin Kaşıkçı yaptırımlarının ardından Suudi Arabistan’ın gelecekteki tavrına odaklanacağını söyledi. Price bu nedenle ABD-Suudi Arabistan ilişkilerindeki yeni dönemin ‘‘kopukluk’’ değil ‘‘yeniden düzenleme” dönemi olarak tanımlandığını kaydetti.

Price, gelecekte yapılacak silah satışının da ABD’nin çıkarları ve değerleri doğrultusunda değerlendirileceğini kaydetti ve Suudi Arabistan’a Hızlı Müdahale Gücü adıyla bilinen elit koruma grubunu fesh etmesi çağrısı yaptı.