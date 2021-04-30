Beyaz Saray Yakınında Gizemli Hastalık Haberleri

Beyaz Saray, ABD’de 2019-2020 yılları arasında gizemli bir hastalığa neden olan, daha önce yurtdışında benzerine rastlanan şüpheli radyo frekansı saldırılarına benzeyen vakalarla ilgili basında çıkan haberlerin farkında olduğunu bildirdi. Sözcü Karine Jean-Pierre konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçındı.

Sözcü, Beyaz Saray’ın birçok bakanlık ve devlet dairesiyle birlikte çalışarak biri Beyaz Saray yakınında olan olası saldırıları değerlendirmekte olduğunu belirtti.

CNN televizyonu haberinde ABD federal hükümet dairelerinin Küba’da diplomatların geçirdiği ve “Havana Sendromu” olarak da bilinen gizemli hastalığa benzeyen iki olası vakayı soruşturduklarını bildirmişti.

Haberde savunma yetkililerinin Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nundaki Kongre üyelerini, içlerinden biri Beyaz Saray yakınında yaşanan gizemli hastalık vakalarıyla ilgili bu ayın başında bilgilendirildikleri belirtildi. Beyaz Saray yakınındaki olayın Beyaz Saray’ın güney kanadındaki oval bahçenin yanında meydana geldiği ve bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini etkilediği belirtildi.