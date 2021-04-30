HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray Yakınında Gizemli Hastalık Haberleri

Beyaz Saray Yakınında Gizemli Hastalık Haberleri

30.04.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, ABD’de 2019-2020 yılları arasında gizemli bir hastalığa neden olan, daha önce yurtdışında benzerine rastlanan şüpheli radyo frekansı saldırılarına benzeyen vakalarla ilgili basında çıkan haberlerin farkında olduğunu bildirdi

Beyaz Saray Yakınında Gizemli Hastalık Haberleri

Beyaz Saray, ABD’de 2019-2020 yılları arasında gizemli bir hastalığa neden olan, daha önce yurtdışında benzerine rastlanan şüpheli radyo frekansı saldırılarına benzeyen vakalarla ilgili basında çıkan haberlerin farkında olduğunu bildirdi. Sözcü Karine Jean-Pierre konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçındı.

Sözcü, Beyaz Saray’ın birçok bakanlık ve devlet dairesiyle birlikte çalışarak biri Beyaz Saray yakınında olan olası saldırıları değerlendirmekte olduğunu belirtti.

CNN televizyonu haberinde ABD federal hükümet dairelerinin Küba’da diplomatların geçirdiği ve “Havana Sendromu” olarak da bilinen gizemli hastalığa benzeyen iki olası vakayı soruşturduklarını bildirmişti.

Haberde savunma yetkililerinin Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nundaki Kongre üyelerini, içlerinden biri Beyaz Saray yakınında yaşanan gizemli hastalık vakalarıyla ilgili bu ayın başında bilgilendirildikleri belirtildi. Beyaz Saray yakınındaki olayın Beyaz Saray’ın güney kanadındaki oval bahçenin yanında meydana geldiği ve bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini etkilediği belirtildi.

CNN’e göre savunma yetkilileri Kongre üyelerine, saldırının arkasında olabilecek ülkeler arasında Rusya ve Çin’in olduğundan şüphelendiklerini, ancak ellerinde bunu doğrulayacak yeterli istihbaratın olmadığını bildirdi.

Haberde diğer vakanın ise başkente komşu Virginia eyaletinde bir Beyaz Saray yetkilisinde görüldüğü bilgisinin GQ dergisi tarafından gündeme getirildiği belirtilmişti.

Sözcü Jean-Pierre, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikan kamu hizmeti görevlilerinin sağlığının ve durumlarının Biden yönetiminin önceliklerinden olduğunu söyledi ve “Konuyla ilgili özel ayrıntıları doğrulayamayacağız” diye konuştu.

2016 yılından itibaren ilk olarak Küba’da daha sonra da Rusya ve Çin’de toplamda 40 kadar diplomatın mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi ve diğer açıklanamayan semptomlar yaşaması çeşitli söylentileri tetiklemişti.

ABD yönetimi tarafından Aralık ayında yayınlanan bir raporda yurtdışındaki diplomatları etkileyen bu semptomların en olası açıklamasının güdümlü radyo frekansları olabileceği belirtilmişti. Şubat ayında ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı
Filistin seçimleri ertelendiFilistin seçimleri ertelendi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanlığı: Çalışma izni belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek

İçişleri Bakanlığı: Çalışma izni belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.