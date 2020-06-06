Beyaz Saray Yakınında “Siyahların Hayatı Önemlidir” Caddesi

Amerika’nın başkenti Washington’da Beyaz Saray’a çıkan caddenin adı “Black Lives Matter Plaza” (Siyahların Hayatları Önemlidir) olarak değiştirildi. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın talimatıyla yapılan bu değişikliğin yanı sıra, aynı slogan yol boyunca dev harflerle asfalta yazıldı. Bowser’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, değişikliğin Pazartesi akşamı barışçı protestoculara yönelik sert müdahale sonrasında kentin kime ait olduğuna ilişkin net bir mesaj vermek amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Caddedeki isim değişikliği ve asfalta yazılan mesaj tüm siyah hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılanmadı. Black Lives Matter Küresel Hareketi, belediye başkanını bu adımla yapılması gereken gerçek siyasi değişiklikerle ilgili dikkat dağıtmakla suçladı ve Bowser’ın siyah hareketinin her zaman yanlış tarafında yer aldığını savundu.

Washington Belediye Başkanı, barışçı protestoculara yönelik yerel polis teşkilatı dışında Trump yönetiminin talimatıyla federal kolluk güçleri ve askeri birliklerin devreye sokulmasına günlerdir karşı çıkıyordu. ABD’deki çeşitli askeri üslerden başkent Washington’a destek amacıyla yaklaşık 1.600 asker gönderilmişti. Cuma günü sokaklarda olağan dışı bir tablo yaratan, birçok kent sakininin tepki gösterdiği askeri zırhlı araçlar ve üniformalı askerlerin bölgeden ayrıldığı gözlendi.