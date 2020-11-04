Beyaz Saray yakınındaki protestolarda 1 kişi gözaltına alındı

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray yakınında toplanan Başkan Donald Trump karşıtı yüzlerce kişi seçim sonuçlarını bekliyor. Protestolar sırasında çıkan olaylarda 1 kişi gözaltına alındı.

ABD’de Başkanlık seçimlerinde halk oy verme işlemine devam ederken, Demokrat Parti’nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump arasındaki mücadele sürüyor. Birçok eyalette sandıkların kapanması ile ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Başkent Washington DC’de bulunan Beyaz Saray yakınındaki Black Lives Matter Plaza’da toplanan yüzlerce Trump karşıtı kişi heyecanla seçim sonuçlarını bekliyor. Protestolar sırasında çıkan tartışmanın ardından 1 kişi gözaltına alındı. Gösteriler genel olarak barışçıl şekilde devam ediyor. Protestocular, Lafayette Meydanı’nı çevreleyen çitlere onlarca afiş astığı görüldü.

Belediye Başkanı Muriel Bowser ise yaptığı açıklamada, polisin hazır olduğunu ifade ederek, barışçıl protestoları memnuniyetle karşıladığını fakat şiddete başvurulmaması konusunda uyarıda bulundu. Bowser, şu an için sokağa çıkma yasağı uygulamayı düşünmediğini fakat gerekirse bunu yapacağını vurguladı.

Polis Şefi Peter Newsham yaptığı açıklamada, "Bu gece bir sonucun çıkıp çıkmayacağı belli değil. Buraya gelmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Onları eğlenmeye davet ediyoruz ve sadece şiddet içeren davranışlara karışmamalarını istiyoruz" dedi.

Öte yandan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı JBiden delege sayısını 131’e, Cumhuriyetçilerin adayı Trump ise delege sayısını 98’e yükseltti. Adayların, Başkanlık seçimlerini kazanmak için 270 delege sayısına ulaşılması gerekiyor.

