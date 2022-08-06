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Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 2 kişi öldü!

06.08.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'ın yakınındaki parka yıldırım düştü. Olayda yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Öte yandan yıldırımın düştüğü an objektiflere yansıdı.

Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 2 kişi öldü!

ABD’de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Washington DC’de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray’ın hemen dışındaki Lafayette Park’a yıldırım düştüğünü, olayda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, hayatını kaybeden kişilerin James Mueller (76) ve Donna Mueller (75) olduğunu, 2 yaralının durumunun ise kritik olduğunu belirtti.

Gizli servis elemanları ve park polisinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını vurgulayan Maggiolo, kurbanların o anda parkta ne amaçla bulundukları hakkında bir açıklama yapmadı.

Olay yerine gelen acil durum ekipleri parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı. (AA)

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