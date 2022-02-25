Beyaz Saray: ‘‘Yaptırımların Etkisi Uzun Vadeli Olacak’’

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Daleep Singh, Başkan Joe Biden’ın açıkladığı yaptırımlarla ilgili soruları yanıtladı. Singh, bunun benzersiz bir yaptırım paketi olduğunu söyledi.

Rusya’da para biriminin değer kaybettiği, enflasyonun yüzde 8,7 seviyesinde olduğunu belirten Singh, yaptırımlar dışında ihracat kısıtlamalarının da Rusya’da birçok sektör üstünde etkili olacağını kaydetti.

‘‘Putin’in hareketlerini engelleyemeyiz’’ diyen Singh, ‘‘Ancak bunun Rusya için stratejik bir hata olmasını sağlayabiliriz’’ diye konuştu. Singh, uzun vadede yaptırımların Rusya’da enflasyonun fırlaması, rublenin değer kaybetmesi, alım gücünün düşmesi, yatırımların azalması ve sermayenin ülkeden kaçması gibi etkileri olacağını belirtti.

‘‘İhracat kısıtlamaları önemli sektörleri baltalayacak’’

Singh, ihracat kısıtlamasının ise Ukrayna’yı sadece petrol ve doğalgaz alanında değil ancak havacılık ve uzay, savunma, bilgi teknolojileri, lazer ve sensör üretimi gibi alanlarda da gelişimini baltalayacağını söyledi.

Singh’e basın toplantısında Rusya’ya uygulanabilecek en sert yaptırımlar arasında gösterilen SWIFT sisteminden çıkartılması ya da Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in doğrudan yaptırımlara hedef olması gibi önlemler alınmamasının neden de soruldu.

‘‘Yaptırımların sürdürülebilir olması gerekli’’

Yetkili, yaptırımlar konusunda bir dizi ilkenin takip edildiğini, bunlar arasında yaptırımların yeterince etkili olmasının sağlanması, sonuç getirecek ve Rusya’ya maliyeti olacak adımlardan oluşmasının yer aldığını ancak aynı zamanda önlemlerin etkisinin ABD ile küresel ekonomiye sıçramaması, diğer ülkelerle birlik içinde olması, esnek ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Singh ayrıca enerji akışını aksatacak adımlar atmamaya da gayret ettiklerini kaydetti.

Çernobil’de rehinelerin tutulmasına kınama

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ise ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bulunduğu yeri bildiğini, kendisi ile temas halinde olduğunu ve ihtiyaç duyduğunda destek sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Ukrayna’dan olası bir göçmen akışı için hazırlıklı olduklarını belirten sözcü, ancak esas akının Avrupa ülkelerine olmasını beklediklerini ve bunun için de Avrupalı müttefik ülkelerle onlara nasıl destek olunabileceğini görüştüklerini kaydetti.

Psaki, Rusya’nın atıl durumdaki Çernobil nükleer santralinde rehineleri tuttuğu yönünde Ukrayna’dan gelen güvenilir haberleri ise kınadıklarını belirtti ve ‘‘Rusya’ya rehineleri derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunuyoruz’’ dedi.

