Beyaz Saray Yardım Paketi İçin Teklifi Yükseltti

Beyaz Saray’a yakın üst düzey bir ekonomik danışman, Trump ekibinin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in yapacağı görüşme öncesinde, yardım paketi teklifinin miktarını yükselttiğini belirtti.

Yeni teklifle ilgili bilgi sahibi olan ancak müzakereler kapalı kapılar ardında yapıldığı için ismini vermek istemeyen Cumhuriyetçi bir danışman, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin masaya koyduğu yeni teklifin miktarının 1 trilyon 800 milyar dolar olduğunu, eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlere sağlanacak yardım miktarının da 250 milyar dolardan 300 milyar dolara yükseltildiğini söyledi. Beyaz Saray’ın en son teklifi 1 trilyon 600 milyar dolardı.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin en son açıkladığı teklif 2 trilyon 200 milyar dolarlık bir teklifti. Bu teklifin içinde Cumhuriyetçiler’in sıcak bakmadığı vergi artışını da kapsıyordu.

Trump: “Büyük Oynayın”

Daha önce ekonomik yardım paketi görüşmelerini durduran ancak daha sonra bu kararından vazgeçen ABD Başkanı Trump, Cuma günü Beyaz Saray ve Demokratlar arasında yeni görüşmeler konusunda Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Müzakereler ilerliyor. Büyük oynayın!” diye yazdı.