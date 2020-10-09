Beyaz Saray Yardım Paketi İçin Teklifi Yükseltti

Beyaz Saray’a yakın üst düzey bir ekonomik danışman, Trump ekibinin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in yapacağı görüşme öncesinde, yardım paketi teklifinin miktarını yükselttiğini belirtti.
Yeni teklifle ilgili bilgi sahibi olan ancak müzakereler kapalı kapılar ardında yapıldığı için ismini vermek istemeyen Cumhuriyetçi bir danışman, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin masaya koyduğu yeni teklifin miktarının 1 trilyon 800 milyar dolar olduğunu, eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlere sağlanacak yardım miktarının da 250 milyar dolardan 300 milyar dolara yükseltildiğini söyledi. Beyaz Saray’ın en son teklifi 1 trilyon 600 milyar dolardı.
Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin en son açıkladığı teklif 2 trilyon 200 milyar dolarlık bir teklifti. Bu teklifin içinde Cumhuriyetçiler’in sıcak bakmadığı vergi artışını da kapsıyordu.
Trump: “Büyük Oynayın”
Daha önce ekonomik yardım paketi görüşmelerini durduran ancak daha sonra bu kararından vazgeçen ABD Başkanı Trump, Cuma günü Beyaz Saray ve Demokratlar arasında yeni görüşmeler konusunda Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Müzakereler ilerliyor. Büyük oynayın!” diye yazdı.
Beyaz Saray ekonomi danışmanı Lawrence Kudlow Cuma günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi.
McConnell: “Yakın zamanda anlaşma beklemiyorum”
Senato’da çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ise seçim kampanyası çalışmalarını sürdürdüğü Kentucky’de konuştu. McConnell, görüşmelere katılanların siyasi avantaj kazanmaya çalıştığı bir ortamda yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasını beklemediğini söyledi.
McConnell, “Mart ve Nisan aylarındaki gibi bunu aştığımızı görmek isterim ancak önümüzdeki üç hafta içinde bunu olası görmüyorum” diyerek seçimlerden önce yardım paketi konusunda anlaşma sağlanması olasılığını düşük gördüğünü söyledi.
Nancy Pelosi’nin talep ettiği ölçüde bir pakete Cumhuriyetçiler’in karşı çıkacağı uyarısında bulunan McConnell, “Yeni bir kurtarma paketine ihtiyacımız var. Ancak seçim tarihi yaklaştı ve bu kavşakta neye ihtiyaç duyulduğuna ilişkin görüş ayrılıkları büyük” dedi.
Mitch McConnell, Senato’nun önceliğinin Anayasa Mahkemesi olduğunu da belirtti. Anayasa Mahkemesi yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg'ün ölümü sonrası Donald Trump’ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett’ın Senato’daki oylamasının 12 Ekim'de yapılması bekleniyor. 19 Ekim’e kadar Senato’daki tüm oturumların ertelendiğini açıklayan Mitch McConnell, Barrett’ın onay sürecine ilişkin ilk oturumu erteleme dışı bırakmıştı.
Trump yardım paketi görüşmelerini aniden durdurmuş sonra vazgeçmişti
Başkan Trump bu hafta içinde yeni ekonomik yardım paketine ilişkin görüşmeleri aniden sonlandırmış, milyonlarca Amerikalı pandemi döneminde aldıkları takviye maddi destekten yoksun kalmıştı. Başkan Trump daha sonra duruşunu değiştirerek görüşmelere yeniden başlanacağını açıklamıştı.
Bütün bu gelişmeler, Başkan Trump’ın Corona virüsü teşhisi konulmasının ardından Walter Reed askeri hastanesine kaldırıldıktan 72 saat sonra Beyaz Saray’a dönmesinin ardından yaşanmıştı.
Başkan Trump Salı günü Kongre’deki Cumhuriyetçi liderlere yardım paketine ilişkin görüşmeleri sonlandırmalarını söylemişti. Çarşamba günü ise 1,200 dolarlık yardım çeklerinin gönderilmesini de kapsayan öncelikli maddeleri görüşmek üzere tarafları yeniden masaya çekme girişiminde bulundu.
Pelosi: “Yakın zamanda anlaşmaya varmayı umuyorum”
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Perşembe günü yaptığı açıklamada, Demokratlar’ın hala masada olduğunu ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le görüşmelere yeniden başladıklarını belirtmişti.
Cuma günü de MSNBC kanalına konuşan Nancy Pelosi, Trump yönetimiyle ekonomik yardım paketine ilişkin yakın zamanda anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi.