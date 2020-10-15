”Beyaz Saray Yeni Corona Paketinde Uzlaşmaya Açık”

Maliye Bakanı, ”Söylemek istediğim, seçimlerden önce anlaşmanın zor olduğu, ancak denemeye devam edeceğimiz yönündeydi. Anlaşma olasılığı bulunmadığını söylemek istemiyorum. Bazı ciddi meseleler var, o kadar” dedi.

Mnuchin ayrıca Çarşamba günü düşünce kuruluşu Milken Enstitüsü'nün düzenlediği bir konferansta sarfettiği ve 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varmanın ”zor” olduğu şeklindeki sözlerine açıklık getirdi.

Mnuchin, ”Bugün Pelosi ile konuştuğumda ona test meselesinin anlaşmaya varmaya engel olmasına izin vermeyeceğimizi söyleyeceğim. Temelde Demokratlar'ın test konusunda kullandıkları dili, bazı küçük değişikliklerle kabul edeceğiz” dedi.

Mnuchin, CNBC televizyonunda yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye, Trump yönetiminin ABD çapında Corona virüsü testi stratejisi oluşturulmasını genel olarak kabul ettiğini söyleyeceğini belirtti.

Trump yönetiminin müzakere masasına 1 trilyon 880 milyar dolarlık bir öneri koyduğunu söyleyen Mnuchin, yönetimin, Kongre'nin bu yılın başında CARES yasası kapsamında onayladığı 300 milyar doları havayolu şirketleri ve küçük işletmelere yeni acil yardım olarak yönlendirilmesine öncelik verdiğini belirtti.

Beyaz Saray ve Demokrat Parti kontrolundaki Temsilciler Meclisi, Corona pandemisi nedeniyle işlerini kaybedenlere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan yardımın süresinin dolması üzerine yeni bir yardım yasası üzerinde haftalardır uzlaşmaya çalışıyor.

Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin 2 trilyon 200 milyar dolarlık yardım paketini onayladığını söylüyor ve Trump yönetiminin önerdiği 1 trilyon 800 milyar dolarlık paketin yeterli olmadığını savunuyor.

Maliye Bakanı Mnuchin, CNBC kanalındaki söyleşiyi, ABD Çalışma Bakanlığı'nın 10 Ekim'de sona eren hafta içinde işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısının 898 bine yükseldiğini açıklamasından hemen sonra verdi. Bu, 22 Ağustos'tan bu yana işsizlik yardımı başvurularında kaydedilen en yüksek rakam. İşsizlik yardımı başvurularının artması, Amerikan iş piyasasındaki toparlanmanın ivme kaybettiği anlamına geliyor.