Beyaz Saray yeni Trump-Kim zirvesi için çalışıyor

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında ikinci bir zirvenin düzenlenmesi planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sanders, Trump'ın geçen hafta gazetecilere açıkladığı, Kim'den beklediği mektubu aldığını, mektubun "çok sıcak ve olumlu" olduğunu belirtti.

Kim'in kamuoyuna duyurulması konusunda hemfikir olmaması halinde Beyaz Saray'ın mektubun ayrıntılarını paylaşmayacağını vurgulayan Sanders, "Mektubun öncelikli amacı, halihazırda koordine etme sürecinde olduğumuz, Başkan'la bir diğer görüşme takvimi talebinde bulunmak." ifadesini kullandı.

Sanders, Kuzey Kore'de geçen hafta sonu düzenlenen Cumhuriyetin Kuruluşu Günü kutlamalarına da değinerek daha çok sivillere ve ekonomik kalkınmaya vurgu yapılan kutlamaların, "iyi niyet göstergesi" olduğunu kaydetti. Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikalarında "muazzam bir başarı" elde ettiğini, mektubun ilişkilerin geliştiğini ortaya koyan başka bir kanıt" olduğunu bildirdi.