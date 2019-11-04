Beyaz Saray Yetkilileri Azil Soruşturmasına ‘Mesafeli’

Başkan Donald Trump’ın azil soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan yönetim yetkilisi bazı tanıklar, soruşturmanın halka açık aşamasının başlamasından önce, kapalı oturumlara çıkmaları için Demokrat Kongre üyelerince kendilerine sunulan davetlere meydan okuyor. Trump’a yakın isimler, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi komisyonlarına ifade vermeyi reddederken, Beyaz Saray’la azil soruşturmasını yürüten Kongre üyeleri arasında yetki savaşının da dozu artıyor. Bazı Demokratlar, yönetim yetkililerine soruşturmada işbirliği yapmaması talimatı veren Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın azil soruşturmasına konu olan suçlamalar yanında adaleti engelleme suçlamasına da maruz kalması gerektiğini belirtiyor. Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Beyaz Saray’ın bütçe direktör vekili dahil bütçeyle alakalı üç ismin ifade vermeyi reddettiğini açıkladı. Söz konusu üç yetkilinin ifadeleri, Trump’ın yabancı bir ülkeye yönelik yardımları kendi siyasi çıkarları açısından pazarlık unsuru olarak kullanıp-kullanmadığını belirlemek açısından kritik önemde görülüyordu.

Bugünün diğer bir önemli tanığı da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin avukatı John Eisenberg’di. Kongre üyeleri, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerinde olası rakibi Joe Biden’ı araştırmasını istediği 25 Temmuz tarihli telefon görüşmesi hakkında Eisenberg’i özellikle sorgulamak istiyordu. Eisenberg’in, Trump-Zelenski görüşmesinin dökümünü Beyaz Saray’ın en gizli bilgisayar sistemine aktarmaya karar verdiği bunun da olağan bir uygulama olmadığı iddia ediliyor. Trump bugün paylaştığı Twitter mesajında, “Sözlerimi ve anlamlarını analiz etmek için tanıkları çağırmaya gerek yok” dedi. Bunun yanında Trump, hakkında azil soruşturmasının başlamasına neden olan ihbarı yapan kişinin, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin sorularını yazılı olarak yanıtlama önerisini reddetti. İstihbarat camiasından olduğu belirtilen ve kimliği gizli tutulan ihbarcı, Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinde konuşulanları ihbar etmişti. Trump Twitter’dan, “(Bu kişi) İfade vermesi için ortaya çıkarılmalı. Yazılı yanıtlar kabul edilemez” dedi.

Azil soruşturması, Trump’ın Zelenski’yle görüşmesinde kendisinden, siyasi rakibi Joe Biden ve bir dönem Ukrayna enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alan oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini araştırmasını istemesi üzerine odaklanıyor. Trump’in bu talebi, Ukrayna’ya ayrılan ve Kongre’nin de onayını alan 391 milyon dolarlık yardımı bekletme kararının ertesine denk gelmişti. Temsilciler Meclisi’ndeki soruşturma, Trump’ın makamını suistimal edip-etmediği ve eğer ettiyse, bunun Anayasa gereği azlini gerektiren bir suç olup-olmadığı üzerinde çalışıyor. Trump yanlış bir davranış içine girmediğinde ısrarcı ve Zelenski’yle telefon görüşmesinde hiçbir sakıncalı unsurun olmadığını savunuyor, Demokratlar’ı kendisine karşı yine “cadı avı” yürütmekle suçluyor. Demokratlar’ın yakın bir zamanda artık kapalı oturumları sonlandırıp, açık oturumlar aşamasına geçmesi bekleniyor. Halen görevde olan ve eski bir dizi Amerikalı yetkili Kongre’da, Beyaz Saray’ın Zelenski’ye baskı uygulamak için olağan diplomatik kanalların dışına çıktığı yönünde ifade vermişti. Bazıları Trump’ın emirlerine rağmen Kongre’ye ifade için gelmiş, kimisiyse reddetmişti.