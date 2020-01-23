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İsrail basının iddiası gündeme bomba gibi düştü! Gözler Beyaz Saray'a çevrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 20:10 | Son Güncelleme

İsrail basını, Beyaz Saray'ın Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırlandığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması Planı"na dair "önemli bir açıklama" yapacağını iddia etti.

İsrail basının iddiası gündeme bomba gibi düştü! Gözler Beyaz Saray'a çevrildi

İsmi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, ABD tarafından hazırlanan Yüzyılın Anlaşması Planı'na ilişkin kısa süre içinde Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama yapılacağı ileri sürüldü.

Haberde, Beyaz Saray'ın söz konusu planın ayrıntılarını görüşmek üzere, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı 28 Ocak'ta Washington'a davet ettiği iddiası yer aldı.

Beyaz Saray'ın İsrail Başbakanı ve Gantz'ı davet ettiği tarihin, Netanyahu'nun yolsuzluk başvurusunu görüşecek İçişleri Komisyonu'nun kurulması için İsrail Meclisinde yapılacak oylamayla aynı güne rastlaması ise dikkati çekti.

İsrail basınındaki iddialara ilişkin Netanyahu ve Ganzt'ın ofisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI PLANI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması Planı"nın detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
"Yüzyılın Anlaşması" planı ABD Donald Trump israil

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