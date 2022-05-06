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Beyaz Saray’a İlk Kez Siyah Kadın Sözcü

06.05.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 13 Mayıs’ta görevden ayrılacağını ve yerine geçecek isim olarak da Karine Jean-Pierre’i seçtiğini açıkladı. Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın ilk siyah kadın ve açıktan eşcinsel sözcüsü olacak

Beyaz Saray’a İlk Kez Siyah Kadın Sözcü

Başkan Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 13 Mayıs’ta görevden ayrılacağını ve yerine geçecek isim olarak da Karine Jean-Pierre’i seçtiğini açıkladı. Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın ilk siyah kadın ve açıktan eşcinsel sözcüsü olacak.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, “Karine, bu zor görev için gereken deneyim, yetenek ve dürüstlüğe sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Amerikan halkı adına Biden-Harris yönetiminin çalışmalarıyla ilgili iletişim faaliyetlerini yürütmede öncülük etmeye devam edecek” ifadesini kullandı.

Jean-Pierre daha önce Biden’ın 2020 seçimleri kampanyasında görev yapmış ve eski Başkan Barack Obama döneminde de Beyaz Saray’da hizmet vermişti.

Psaki de geçmişte Obama’nın iletişim direktörü ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görevlerini üstlenmişti. Jen Psaki, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump yönetimi sırasındaki çalkantılı dönemin ardından medyayla ilişkileri düzeltmek amacıyla Biden tarafından Beyaz Saray sözcüsü olarak atanmıştı.

Biden açıklamasında, “Jen Psaki Beyaz Saray Brifing Odası’na ahlak, saygı ve görgüyü getirmede standart oluşturdu” dedi. Başkan Biden, “çıtayı yükselttiği, Amerikan halkıyla doğrudan ve dürüst biçimde iletişim kurduğu ve bunları yaparken de espri anlayışını koruduğu” için Psaki’ye teşekkür etti.

Psaki, Beyaz Saray’daki gelişmeleri hızlı şekilde iletmek ve gazetecilerin sorularına enerjik ve çabuk yanıtlar vermesiyle tanındı. 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olan Kamala Harris’e o dönemde danışmanlık yapan Jean-Pierre’in de Psaki’nin yardımcısı olarak kürsüye çıktığı anlarda, konuşma notlarına bağlı kalma yönünde bir eğilim gösterdiği gözlendi. Jean-Pierre de Biden ve üst düzey danışmanları tarafından saygı gören bir isim olarak tanınıyor.

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