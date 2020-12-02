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Beyaz Saray'a "Rüşvet Karşılığında Af" Soruşturması

02.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray'a "Rüşvet Karşılığında Af" Soruşturması

Adalet Bakanlığı’nın Beyaz Saray ve Başkan Donald Trump hakkında “rüşvet karşılığında af çıkarma planı” suçlamasıyla soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Beyaz Saray ve Başkan Donald Trump hakkında “rüşvet karşılığında af çıkarma planı” suçlamasıyla soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine dayandırılan habere Başkan Donald Trump tepki gösterdi.

Başkent Washington’daki Bölge Mahkemesi Başyargıcı’nın dün açıkladığı belgelerde soruşturmada adı geçen kişilerin isimlerinin üzeri siyah kalemle çizilmiş durumda. Belgelerde, federal savcıların, hükümetin el koyduğu bazı dijital araçlarda bulunan içeriğe ulaşmak için Ağustos aylarının sonuna doğru mahkemeye başvurduğu bilgisi yer alıyor.

Avukat-müvekkil gizliliğine tabi olduğu tahmin edilen söz konusu içeriğe ulaşmak için mahkeme izni gerekiyor.

Savcılar, “bazı kişilerin Beyaz Saray yetkilileri için yasadışı bir şekilde lobi faaliyeti” yürüterek, belgede isminin üzeri çizilerek gizlenen bir kişi hakkında “af çıkarılmasını sağlama” girişiminde bulunduklarını iddia ediyor.

Bağış adı altında, “rüşvet karşılığında af çıkarma” teklif edildiği yönündeki iddialar da belgede yer alan ayrıntılar arasında.

Trump: “Af soruşturması Yalan Haber!”

Mahkeme tutanağında savcıların talep ettikleri içeriği kullanmalarına izin verildiği de belirtiliyor. Ancak şu ana kadar, soruşturma kapsamında herhangi bir kişi hakkında resmen suçlama yapıldığına dair bilgi bulunmuyor.

Beyaz Saray, Amerika’nın Sesi’nin (VOA) konuyla ilgili sorularını yanıtlamayı reddetti. Bunu takiben, Başkan Donald Trump Twitter hesabından “Af soruşturması Yalan Haber!” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Salı günü New York Times gazetesinin bir haberinde de Başkan Trump’ın oğulları Eric ve Donald Jr. ile kızı Ivanka ve avukatı Rudy Giuliani için de af talep etme konusunu danışmanlarıyla görüştüğü iddia edilmişti.

ABC haber kanalı da Trump’ın danışmanlarıyla böyle bir görüşme yaptığını ileri sürdü.

Trump’ın kişisel avukatı Giuliani, Trump’ın kendisi için af kararı çıkarılması yönünde bir görüşme yaptığı iddialarını Twitter üzerinden yayınladığı mesajında reddetti.

Giuliani mesajında, “New York Times yine yalan söylüyor. Yanlış bir şekilde, isimsiz bir kaynağa dayandırdıkları bir görüşme asla olmadı” dedi.

Ne Trump ne de Giuliani hakkında herhangi bir suçlama yapılmış değil. Bu nedenle de iddia edildiği şekilde bir af talebinin yasal olarak nasıl işleyeceği de belirsizlik yaratıyor.

Başkanlık görevi kapsamında federal suçlar için af yetkisi olan Trump bu yetkiyi bazı üst düzey müttefikleri için kullandı. Trump son olarak eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için af kararı çıkarmıştı.

ABD başkanlarının yerel ve eyalet bazında yürütülen davalarda af yetkisi bulunmuyor.

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