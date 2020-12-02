Beyaz Saray'a "Rüşvet Karşılığında Af" Soruşturması

Savcılar, “bazı kişilerin Beyaz Saray yetkilileri için yasadışı bir şekilde lobi faaliyeti” yürüterek, belgede isminin üzeri çizilerek gizlenen bir kişi hakkında “af çıkarılmasını sağlama” girişiminde bulunduklarını iddia ediyor.

Avukat-müvekkil gizliliğine tabi olduğu tahmin edilen söz konusu içeriğe ulaşmak için mahkeme izni gerekiyor.

Başkent Washington’daki Bölge Mahkemesi Başyargıcı’nın dün açıkladığı belgelerde soruşturmada adı geçen kişilerin isimlerinin üzeri siyah kalemle çizilmiş durumda. Belgelerde, federal savcıların, hükümetin el koyduğu bazı dijital araçlarda bulunan içeriğe ulaşmak için Ağustos aylarının sonuna doğru mahkemeye başvurduğu bilgisi yer alıyor.

Trump: “Af soruşturması Yalan Haber!”

Mahkeme tutanağında savcıların talep ettikleri içeriği kullanmalarına izin verildiği de belirtiliyor. Ancak şu ana kadar, soruşturma kapsamında herhangi bir kişi hakkında resmen suçlama yapıldığına dair bilgi bulunmuyor.

Beyaz Saray, Amerika’nın Sesi’nin (VOA) konuyla ilgili sorularını yanıtlamayı reddetti. Bunu takiben, Başkan Donald Trump Twitter hesabından “Af soruşturması Yalan Haber!” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Salı günü New York Times gazetesinin bir haberinde de Başkan Trump’ın oğulları Eric ve Donald Jr. ile kızı Ivanka ve avukatı Rudy Giuliani için de af talep etme konusunu danışmanlarıyla görüştüğü iddia edilmişti.

ABC haber kanalı da Trump’ın danışmanlarıyla böyle bir görüşme yaptığını ileri sürdü.

Trump’ın kişisel avukatı Giuliani, Trump’ın kendisi için af kararı çıkarılması yönünde bir görüşme yaptığı iddialarını Twitter üzerinden yayınladığı mesajında reddetti.

Giuliani mesajında, “New York Times yine yalan söylüyor. Yanlış bir şekilde, isimsiz bir kaynağa dayandırdıkları bir görüşme asla olmadı” dedi.