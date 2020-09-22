Beyaz Saray’a Zehirli Paket Gönderilmesi Olayında Gözaltı

Beyaz Saray’a gönderilen zehirli paketin çıkış noktasının Kanada olduğu belirtiliyor. Yetkililere göre, söz konusu paket Beyaz Saray ve Başkan Donald Trump’a giden postaların güvenlik taramasından geçtiği bir merkezde tespit edildi. Tetkiklerden elde edilen ilk bulgulara göre pakette zehirli risin maddesine rastlandığı açıklandı.

Zehirli paket birkaç gün önce Beyaz Saray’a ulaşmadan önce posta yetkilileri tarafından tespit edilmişti. Paketi gönderdiğinden şüphelenilen kadın New York eyaletinin Buffalo kenti yakınlarında Kanada sınırına yakın bir noktada ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Beyaz Saray’a zehirli risin maddesinin bulunduğu bir paket gönderdiğinden şüphelenilen bir kadın New York Kanada sınırında tutuklandı. Aynı kadının Teksas’ta bazı polis teşkilatlarına da benzer paketler gönderdiğinden şüphe ediliyor.

Bir başka güvenlik yetkilisi, içinde risin maddesinin bulunduğu başka paketlerin Güney Teksas’taki Rio Grande Vadisi’ndeki polis teşkilatlarına gönderildiğini söyledi. Güvenlik yetkilisi, paketleri aynı kişinin gönderdiği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Paketlerden birinin Teksas’ın Mission kentindeki polis teşkilatına gönderildiği belirtiliyor. Yetkililere göre olayda yaralanan olmadı. Paketin de güvenlik yetkililerinin elinde olduğu kaydedildi. Teksas’ın Hidalgo ilçesi şerifi Eddie Guerra da kendisine ve gözaltı biriminde çalışan üç personeline risin maddesi içeren paketlerin gönderildiğini ancak yaralanan olmadığını söyledi.

Kanada’nın Quebec bölgesindeki güvenlik yetkilileri, Beyaz Saray’a gönderilen zehirli paketle ilgili olarak, St. Hubert bölgesindeki caddede bulunan bir eve yönelik operasyon ve soruşturma yürütüldüğünü doğruladı. Söz konusu evin sınırda gözaltına alınan kadınla bağlantılı olduğu belirtildi. Ancak kadının gerçekten bu evde yaşayıp yaşamadığının henüz belirlenemediği kaydedildi.