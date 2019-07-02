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Beyaz Saray’da açıklanmayan acil durum

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 21:18 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Beyaz Saray’a acil koduyla çağrıldığı iddiası ABD’de gündem oldu.ABD basınına yansıyan haberlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Beyaz Saray’dan yapılan acil bir çağrı üzerine New Hampshire eyaletine olan planını iptal ederek geri geldiği iddia edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Beyaz Saray’a acil koduyla çağrıldığı iddiası ABD’de gündem oldu.
ABD basınına yansıyan haberlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Beyaz Saray’dan yapılan acil bir çağrı üzerine New Hampshire eyaletine olan planını iptal ederek geri geldiği iddia edildi. Haberler üzerine açıklamada bulunan Pence’in Basın Sözcüsü Alyssa Farah, “Başkan Yardımcısı hiç Washington’dan ayrılmadı. ‘Acil geri dön’ çağrısı gibi bir şey yok. Başkan Yardımcısının, Washington’da kalmasını gerektiren bir şey oldu. New Hampshire programı yeniden takvimlendirilecek” ifadelerini kullandı.

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