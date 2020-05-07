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  4. Beyaz Saray’da çalışan bir ordu görevlisine yapılan Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı

Beyaz Saray’da çalışan bir ordu görevlisine yapılan Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı

07.05.2020 18:59 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Beyaz Saray yerleşkesinde görevli bir ABD ordusu mensubunun Corona testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildik. Başkan ve Başkan Yardımcısı'na yapılan Corona testleri negatif çıktı” ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray’da çalışan bir ordu görevlisine yapılan Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Beyaz Saray yerleşkesinde görevli bir ABD ordusu mensubunun Corona testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildik. Başkan ve Başkan Yardımcısı'na yapılan Corona testleri negatif çıktı” ifadesi kullanıldı.

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