Beyaz Saray’da çalışan bir ordu görevlisine yapılan Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı
Beyaz Saray’da çalışan bir ordu görevlisine yapılan Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı
07.05.2020 18:59 |
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Beyaz Saray yerleşkesinde görevli bir ABD ordusu mensubunun Corona testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildik. Başkan ve Başkan Yardımcısı'na yapılan Corona testleri negatif çıktı” ifadesi kullanıldı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Beyaz Saray yerleşkesinde görevli bir ABD ordusu mensubunun Corona testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildik. Başkan ve Başkan Yardımcısı'na yapılan Corona testleri negatif çıktı” ifadesi kullanıldı.